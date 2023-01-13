شكرا لقرائتكم خبر عن 10 مباريات قوية اليوم فى القسم الثانى.. 8 لقاءات بالقاهرة ومواجهتان بالصعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام فى الثانية والنصف عصر اليوم الجمعة، 10 مواجهات قوية فى إطار منافسات الأسبوع الرابع عشر فى دورى القسم الثانى، 8 مباريات فى مجموعة القاهرة بين الترسانة مع بتروجت، السكة الحديد مع بورتو السويس، منتخب السويس مع مستقبل وطن، المصرية للاتصالات مع العبور، الإعلاميين مع القناة، النصر مع الانتاج الحربى، كهرباء الإسماعيلية مع إيسترن كومبانى، وادى دجلة مع زد اف سى، واثنان فى مجموعة الصعيد بين المنيا مع ديروط، الفيوم مع ملوي.

يحل فريق القناة متصدر مجموعة القاهرة برصيد 31 نقطة، ضيفا ثقيلا على فريق الإعلاميين صاحب المركز الأخير برصيد 6 نقاط، فى مباراة القمة والقاع، حيث يسعى محمد حليم مدرب فريق القناة فى مواصلة تحقيق النتائج الرائعة والثلاث نقاط، فيما يأمل الإعلاميين بتحقيق المفاجأة وانتزاع الفوز مستغلا عاملى الأرض والجمهور.

ويستقبل فريق السكة الحديد صاحب الوصافة برصيد 28 نقطة، فريق بورتو السويس صاحب المركز العاشر برصيد 14 نقطة، فى مباراة يسعى خلالها أمير عزمى مجاهد مدرب السكة فى مواصلة مشواره الرائع وتحقيق الفوز الثامن خلال 9 مباريات، فيما يسعى بورتو السويس فى استعادة بريقه وتحقيق نتيجة إيجابية.

وفى قمة مباريات هذه الجولة يستضيف فريق وادى دجلة صاحب المركز الثالث برصيد 28 نقطة، فريق زد أف سى صاحب المركز الرابع بنفس الرصيد، يأمل الكرواتى توليتش فى تحقيق الفوز والثلاث نقاط خاصة أن المباراة أمام أحد المنافسين على الصعود، فى المقابل طالب مجدى عبد العاطى لاعبى زد بضرورة تحقيق الفوز والاقتراب من الصدارة.

ويلتقى فريق الترسانة صاحب المركز الخامس برصيد 19 نقطة، مع بتروجت صاحب المركز الثامن برصيد 18 نقطة، فى مباراة يسعى من خلالها خالد عيد فى إعادة الشواكيش لسكة الانتصارات والحفاظ على مقعده فى القيادة الفنية للفريق، فى المقابل يسعى سيد عيد مدرب بتروجت فى مواصلة الانتصارات وإعادة الفريق لمقدمة الجدول.

ويحل الإنتاج الحربى صاحب المركز الحادى عشر برصيد 13 نقطة، ضيفا على النصر صاحب المركز الخامس عشر برصيد 11 نقطة، حيث يأمل حسام عبد العال فى وقف نزيف النقاط الذى يعانى منه الإنتاج فى الفترة الأخيرة والعودة بنتيجة الفوز، فى المقابل يسعى طارق السيد المدير الفنى للنصر إلى تحقيق الفوز والتقدم خطوة نحو إنقاذ النصر.

وفى نفس التوقيت يلتقى منتخب السويس مع مستقبل وطن، المصرية للاتصالات مع العبور، كهرباء الإسماعيلية مع إيسترن كومبانى، واثنان فى مجموعة الصعيد بين المنيا مع ديروط، الفيوم مع ملوي.