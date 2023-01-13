شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يجهز عمر جابر للمشاركة فى مباراة بيراميدز بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد فيريرا برنامجا تأهيليا خاصا لـ عمر جابر لاعب الفريق ، من أجل تجهزه لمواجهة بيراميدز حيث يخضع عمر جابر ظهير أيمن فريق الزمالك لاختبار طبى اليوم الجمعة لتحديد موقفه من مواجهة الفريق السماوى في نصف نهائي كأس مصر.

وطلب البرتغالى فيريرا بسرعة تجهيز عمر جابر بعدما غاب عن المباريات الماضية، وذلك لحاجة البروفيسور الفنية لخدمات اللاعب وطمئن الجهاز الطبي للنادى الأبيض المدرب على حالة اللاعب بعد شكواه من إصابة العضلة الخلفية.

من ناحية أخرى ، شدد فيريرا على لاعبيه بضرورة الاستعداد الجيد والتركيز على مباراة بيراميدز بعد الاتفاق على غلق صفحة الاتحاد السكندرى في الدورى، محذرهم من التهاون أو التقصير في اللقاء خصوصاً أنه لا تقبل القسمة على إثنين ولا بديل فيها عن الفوز، لا سيما أن الخاسر فيها سيودع بطولة كأس مصر مؤكداً على ثقته في اللاعبين وقدرتهم على تخطى عقبة الفريق السماوى والصعود إلى المباراة النهائية.

وأوصى المدير الفني اللاعبين بضرورة التركيز ومواصلة العمل بجد وقوة، لاسيما أن جميع المباريات المقبلة للزمالك صعبة وتتطلب منهم بذل جهد مضاعف من أجل حصد البطولات والألقاب، التي هدفها إسعاد جماهير الفريق الأبيض، الأمر الذى تعاهد عليه جميع اللاعبون.