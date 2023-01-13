شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يواصل الاستعداد لمواجهة الاتحاد السكندي فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل فريق البنك الاهلي الاستعداد لمواجهة الاتحاد السكندي تحت قيادة أمير عبد العزيز المدير الفني المؤقت للفريق ، الذي تولي المهمة بعد رحيل حلمي طولان عن الفريق .

يسعي فريق البنك الأهلي استعادة خدمات الثلاثي المصاب كريم بامبو وناصر منسى وحمدى علاء قبل مواجهة الاتحاد السكندري، ضمن مباريات الجولة الرابعة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز والمقرر اقامتها يوم الخميس المقبل ، وذلك بعد الإصابة التي لحقت الثلاثي مؤخراً.