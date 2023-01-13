شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباريات اليوم الجمعة 13 / 1 / 2023 فى الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم الجمعة، 3 مواجهات مثيرة في ختام منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدورى المصري الممتاز لكرة القدم، بين أسوان وحرس الحدود، وفاركو مع سيراميكا، والإسماعيلى مع المقاولون العرب.

موعد مباراة أسوان وحرس الحدود

يستدرج فريق أسوان في الثالثة إلا ربع مساء اليوم الأربعاء، فريق حرس الحدود على استاد أسوان الرياضى، في مباراة يدخلها الفريقان بمعنويات مرتفعة، حيث تعادل أسوان مع البنك الأهلى سلبيا في الجولة الماضية، فيما حقق حرس الحدود فوزا مهما على الإسماعيلى بهدفين نظيفين في نفس الجولة.

يحتل أسوان المركز التاسع فى جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 16 نقطة، حيث لعب 12 مباراة، فاز فى 5 مباريات، وتعادل فى مباراة، وخسر 6 مباريات، وأحرز فى إجمالي مبارياته 13 هدفا، بينما استقبل مرماه 13 هدفا.

في المقابل، يحتل حرس الحدود المركز السابع عشر فى جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 10 نقاط، حيث لعب 12 مباراة، فاز فى مباراتين، وتعادل في 4 لقاءات، وخسر 6 مباريات، وأحرز فى إجمالي مبارياته 9 أهداف، بينما استقبل مرماه 16 هدفا.

موعد مباراة فاركو وسيراميكا

ويستقبل فريق فاركو في الخامسة مساء اليوم الجمعة، فريق سيراميكا على استاد الإسكندرية، في مباراة يدخلها الفريقان بمعنويات مختلفة، حيث حقق فاركو فوزا مهما على سموحة بهدفين نظيفين في الجولة الماضية، فيما سقط سيراميكا أمام فيوتشر في مباراة مثيرة بثلاثة أهداف مقابل هدفين في نفس الجولة.

يحتل فاركو المركز الثالث عشر فى جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 12 نقطة، حيث لعب 12 مباراة، فاز فى مباراتين، وتعادل في 6 لقاءات، وخسر 4 مباريات، وأحرز فى إجمالي مبارياته 10 أهداف، بينما استقبل مرماه 11 هدفا.

في المقابل، يحتل سيراميكا المركز العاشر فى جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 15 نقطة، حيث لعب 12 مباراة، فاز فى 4 لقاءات، وتعادل في 3 مواجهات، وخسر 5 مباريات، وأحرز فى إجمالي مبارياته 17 هدفا، بينما استقبل مرماه 14 هدفا.



موعد مباراة الإسماعيلى والمقاولون العرب

يواجه فريق الإسماعيلى في السابعة مساء اليوم الجمعة، فريق المقاولون العرب على استاد الإسماعيلية، في مباراة صعبة على كلا الفريقين، حيث سقط الإسماعيلى أمام حرس الحدود بهدفين نظيفين في الجولة الماضية، فيما انتزع المقاولون العرب فوزا صعبا أمام طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف في نفس الجولة.

يحتل الاسماعيلى المركز الأخير بجدول الدورى برصيد 7 نقاط بعدما لعب 12 مباراة حقق خلالها فوزا وحيدا مقابل 4 تعادلات وسبع هزائم وسجل لاعبوه 7 أهداف وتلقت شباكه 15 هدفا.

في المقابل، يحتل فريق المقاولون العرب المركز السادس في جدول مسابقة الدوري برصيد 18 نقطة، بعدما خاض ذئاب الجبل 12 مباراة، فاز في 4 مباريات وخسر مباراتين وتعادل في 6 لقاءات أخرى، وأحرز لاعبو المقاولون 13 هدفاً واستقبلت شباكهم 12 هدفاً آخر.