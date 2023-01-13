شكرا لقرائتكم خبر عن 7 ملايين جنيه تُعيد محمد شكرى للأهلي قادما من سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو سيراميكا على الموافقة على رحيل محمد شكرى إلى الأهلى نهاية الموسم، خاصة أن اللاعب لديه رغبة في العودة إلى فريقه ولكن مع دفع 7 ملايين جنيه المُتفق عليها، ورفض فكرة التخلى عنه في ميركاتو الشتاء، حيث إنه من العناصر والركائز الأساسية في صفوف الفريق الذى يعتمد عليها أحمد سامى، المدير الفني للفريق.

ورفض مسئولو نادى سيراميكا التفريط فى محمد شكرى ظهير أيسر الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية لحاجة الفريق لجهود جميع اللاعبين، فى ظل المنافسة القوية التي تشهدها مسابقة الدورى المصرى الممتاز، ورغبة معظم الفرق فى التواجد فى المراكز المتقدمة من الجدول.

وفتح مسئولو النادى الأهلى خطوط اتصال مع نظرائهم في سيراميكا خلال اليومين الماضيين لبحث إمكانية الحصول على خدمات محمد شكرى في الميركاتو الشتوى، وهو الأمر الذى رفضته الإدارة بعد استطلاع رأى الجهاز الفني بقيادة أحمد سامى الذى أكد لمسئولى نادية حاجته لكل عنصر بالمرحلة الحالية التي تتطلب منه الحفاظ على قوام الفريق لتحقيق أهداف النادى ومتطلباته.

ويرفض أحمد سامى فكرة جلب صفقات فى الميركاتو الشتوى الحالي على سبيل الإعارة، ويرى المدير الفني أن هذه الطريقة، وإن كانت تحقظ النتائج وتدعم الفريق، ولكن بشكل مؤقت، خصوصاً أن هؤلاء اللاعبين سوف يعودون إلى أنديتهم بعد انتهاء إعارتهم.

ويرى أحمد سامى أن التعاقد مع لاعبين بصفة نهائية الحل السحرى والأمثل للفريق ومن مصلحة النادى في تحقيق أهدافه ورؤيته المستقبلية في المنافسة والتواجد بين الأربعة الكبار في جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز، الأمر الذى تفهمته الإدارة وقدمت وعوداً للمدير الفني بتنفيذ طلباته.