شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب المحلة: رحيل فاسيليو للبنك الأهلي "وارد".. وحسم الصفقات خلال ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عبد الباقي جمال، المدير الفني لفريق غزل المحلة، أن هناك تدعيمات جيدة للفريق ستتم في الفترة القادمة خلال الانتقالات الشتوية لتوفير البدائل خلال المرحلة المقبلة.

وقال جمال في تصريحات تليفزيونية إن الإدارة أنهت بالفعل جميع المشاكل التى عانى منها اللاعبون، موضحاً أن هناك عروضا بالفعل وصلت إلى لاعبي الفريق.

وأضاف: "هناك عروض للاعبي المحلة للرحيل عن الفريق في شهر يناير الحالي، ومسألة بيع أي لاعب سيتم مناقشتها خلال اجتماع مجلس الإدارة خلال الساعات القليلة القادمة، من أجل حسم مصير بعض اللاعبين والتدعيمات القوية".

وأشار إلى أن الفريق سيحاول تدعيم صفوفه بصفقات، موضحاً أن اللاعب الذي سيرحل عن صفوف الفريق سيتم تعويضه بلاعب آخر.

وأكد أن القبرصي نيكوديموس بابافاسيليو مدرب المحلة السابق من المدربين الناجحين الذين حققوا مستويات طيبة في الدوري الممتاز، مثلما فعل مع وادي دجلة وأنقذ الفريق من الهبوط في الموسم الأول قبل رحيله سريعاً في الموسم الثاني. وأوضح أن رحيل بابافاسيليو إلى البنك الأهلي أمر وارد، مؤكداً أنه لا يعلم وجهته القادمة.