برشلونة يتجاوز عقبة ريال بيتيس ويضرب موعداً مع ريال مدريد في نهائي كأس السوبر

تأهل برشلونة إلى نهائي كأس السوبر الإسبانية اليوم الخميس عقب فوزه على ريال بيتيس بركلات الترجيح 4-2 وذلك عقب نهاية المباراة في وقتيها الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 2-2.



ونسج برشلونة على منوال غريمه ريال مدريد الذي قطع بطاقة العبور إلى المشهد الختامي بفوزه على فالنسيا بركلات الترجيح 4-3 بعد نهاية المواجهة بالتعادل 1-1.



وفي مباراة مليئة بالتشويق أقيمت على أرضية استاد الملك فهد الدولي، افتتح البولندي روبرت ليفاندوفسكي التسجيل للفريق الكاتالوني في الدقيقة 40 ثم أدرك نبيل فقير التعادل لبيتيس في الدقيقة 77، ثم منح أنسو فاتي التقدم لبرشلونة مع بداية الحصة الإضافية الأولى (93) ثم أعاد لورينزو مورون المباراة إلى نقطة البداية بتسجيل هدف التعادل في الدقيقة 101.



ويدين برشلونة بتأهله إلى تير شتيغن الذي تعملق بين الخشبات الثلاث ووقف سداً منيعاً أمام هجمات بيتيس خلال المباراة، قبل أن يتصدى لركلتي خوانمي خيمينيز والبرتغالي وليام كارفاليو خلال ركلات الترجيح.

(برشلونة)