شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة كبرى.. ريال مدريد يفقد نجم الفريق ضد ليفربول في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يترقب عشاق كرة القدم حول العالم، موعد عودة المنافسات في بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2022-2023، حيث تقام مباريات دور ال 16 من البطولة الأوروبية الأقوى على الإطلاق.

ريال مدريد يلتقي بليفربول في دوري أبطال أوروبا

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، لمواجهة نظيره نادي ليفربول الانجليزي، في إطار منافسات ذهاب دور ال 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

فاسكيز يغيب عن مواجهة ليفربول

وكشفت تقارير صحفية إسبانية عبر شبكة ريليفو الإسبانية، على أن فريق ريال مدريد سيفقد أحد نجومه في مباراته أمام ليفربول القادمة في دوري الأبطال.

وأكدت التقارير على أن اللاعب لوكاس فاسكيز، نجم ريال مدريد، الذي تعرض للإصابة في مواجهة فالنسيا، سيغيب عن مواجهة ليفربول القادمة في دوري أبطال أوروبا.

وأوضحت التقارير على أن فاسكيز، سيغيب لمدة شهر ونصف عن الملاعب بسبب الإصابة، مما يؤكد غيابه عن مواجهة ليفربول في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة ريال مدريد ضد ليفربول

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني مع نظيره نادي ليفربول الانجليزي، مساء يوم 21 من فبراير المقبل، في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.