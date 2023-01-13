الامارات | مصفوت.. أفضل بداية موسم منذ تأسيسه

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدّم نادي مصفوت نفسه بشكل مميز في الموسم الحالي لدوري الدرجة الأولى بحلوله خامساً في ترتيب فرق البطولة قبل جولة واحدة من ختام مرحلة الذهاب برصيد 25 نقطة، إذ حقق سبعة انتصارات وأربعة تعادلات، فيما تعرض إلى أربع هزائم فقط، محققاً أفضل مركز وأفضل بداية في تاريخ النادي منذ تأسيسه.

وأكد مدرب الفريق، الجزائري فؤاد بومضل، أن أكثر من عنصر أسهم في تحقيق النتائج الإيجابية للفريق، يأتي في واجهتها دعم ومتابعة إدارة النادي، وتكاتف أفراد الفريق مع بعضهم وفي جميع المواقف إذا كان الفريق فائزاً أو غير ذلك.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «يسعدني تحقيق مصفوت لأفضل مركز وبداية في تاريخه الكروي، والعمل جميعاً كرجل واحد هو سر نجاحنا في الموسم الحالي، وذلك بتعاون الجهازين الفني والإداري واللاعبين جميعاً والذي أثمر عن النجاح، خصوصاً الدور البارز لعضو الجهاز الفني أيمن نوادر مدرب اللياقة البدنية ومدرب الحراس حربي على تعاونهما في تحقيق الفريق لطموحه، والجهود الكبيرة التي يبذلها اللاعبون».

وأضاف: «لا نجامل في اختيار التشكيلة التي تخوض المباريات فهي متاحة فقط للأكثر جاهزية، وهذا الشيء كان فاعلاً في تحقيق الانتصارات لكونه أسهم في خلق المنافسة بين اللاعبين لتحقيق المصلحة العليا للنادي، ومحاولة الظهور بأحسن صورة جماعية».

وتابع: «لا نخشى أي فريق، لكننا نحترم الجميع ونعطي لكل مباراة حقها والملعب تحت الضغط، وطموحنا التميز في الدوري ومركز يليق بنادينا، وحصد أكبر عدد ممكن من النقاط».

وبخصوص فترة الانتقالات الشتوية، قال بومضل: «إن إدارة النادي تسعى للتعاقد مع لاعبين أجنبيين، وذلك بعد انتقال المهاجم البرازيلي لنادي الرمس، إضافة الى تعزيزات أخرى في حال انتقال أي من لاعبي الفريق لأندية اخرى. وفي شأن المنافسات، أوضح أن مصفوت سيخوض ست مباريات متتالية على ملعبه مع بينونة في ختام مرحلة الذهاب وأول خمس مباريات من مرحلة الإياب بمواجهة الجزيرة الحمراء والتعاون والحمرية ومسافي والذيد، بعد أن خاضها خارج ملعبه عند انطلاق الدوري».

وأكد فؤاد بومضل أن الفريق يتطلع إلى تعزيز موقفه بالترتيب بشكل مبكر.

وختم: «كان بإمكاننا أن نتواجد في مركز أفضل من الخامس لولا أننا فقدنا نقاطاً ثمينة عندما استقبلنا أهدافاً في الوقت بدل الضائع في مباراتي الذيد والفجيرة، لكننا نتطلع للتعويض».

فؤاد بومضل:

• «لا نخشى أي فريق، لكننا نحترم الجميع ونعطي لكل مباراة حقها».

• «لا نجامل في اختيار التشكيلة، فهي متاحة للأكثر جاهزية لخوض المباريات».

دبا الحصن يطالب بنقاط مباراته مع مصفوت

طالب دبا الحصن بنقاط مباراته مع مصفوت في الجولة 16 من دوري الدرجة الأولى على الرغم من خسارته 1-2، بداعي إشراك لاعب من فريق مصفوت بشكل غير قانوني. وقال مصدر مسؤول في نادي دبا الحصن لـ«الإمارات اليوم»: «أحد لاعبي مصفوت شارك في المباراة بالرغم من تراكم الإنذارات عليه، وتم إرسال رسالة لاتحاد كرة القدم للاستفسار بخصوص إنذارات اللاعب لكن إدارة النادي فوجئت برد غير مفهوم.. إذ تغاضى اتحاد الكرة عن خطأ مشاركة لاعب مصفوت والذي لا يسمح له بالاشتراك وأكد أنه تم تقديم كل الأوراق والإثباتات التي تدل على مشاركته الخاطئة في المباراة».

وتابع: «خاطبنا اتحاد الكرة فيما إذا كان للاعب حق المشاركة لكن الرد كان بأن اللاعب ليس من صفوف النادي للاستفسار عن إنذاراته مطالباً حقوق ناديه بخصوص نتيجة المباراة والنقاط».