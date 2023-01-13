الامارات | اجتماع تنسيقي يبحث ترتيبات ماراثون دبي الدولي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقام النسخة المقبلة من ماراثون دبي العالمي صباح يوم 12 فبراير المقبل، بمشاركة واسعة من أبرز العدائين في العالم. وعقد في دبي اجتماع تنسيقي لمناقشة كل الترتيبات المتعلقة بالحدث. وحضر الاجتماع أمين عام مجلس دبي الرياضي، سعيد حارب، ومجموعة عمل من شرطة دبي، بقيادة العميد عبدالله عتيق، وممثلون عن هيئة الطرق والمواصلات، وعدد من أعضاء اللجنة المنظمة لماراثون دبي، بينهم أحمد الكمالي. وقال سعيد حارب في تصريح صحافي إن ماراثون دبي يعتبر أحد أبرز الأحداث الرياضية التي شهدتها الإمارة خلال السنوات الماضية.

من جانبه، قال الكمالي إن سباق هذا العام سيحظى بمشاركة قياسية في سباقاته (الرئيس لمسافة 42.195 كلم، والسباق الجماهيري لمسافة 10 كلم، وسباق العائلات (4 كلم). وناقش المجتمعون العديد من ترتيبات الحدث، بينها خط سير السباق الذي روعي أن يمر بأهم المباني والأماكن التراثية والحضارية والسياحية في دبي.