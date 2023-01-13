الامارات | «بلاي أوف» الصالات.. فوز البطائح وتعادل مليحة مع خورفكان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وضع فريق البطائح قدماً في الدور الثاني من مرحلة «البلاي أوف» لكرة قدم الصالات بفوزه، أمس، على مضيفه دبا الحصن بثلاثة أهداف دون مقابل على الصالة الرياضية لنادي دبا الحصن.

وسجل لفريق البطائح محمد الريسي في الدقيقة الخامسة من المباراة والبرازيلي برونو (21)، ونوفل الطائي (38).

وفي مباراة ثانية، تعادل فريقا مليحة وخورفكان بهدفين لكل منهما وذلك في المباراة التي أقيمت في الصالة الرياضية لنادي مليحة والتي شهدت مستوى فنياً عالياً حيث تقدم خورفكان بهدفين نظيفين سجلهما محمد آل علي (24)، والبرازيلي جابريل دي ابرو (39)، بينما سجل هدفي خورفكان عبدالله الحوسني (11) والبرازيلي لوكاس فيراس (19)، وبموجب هذه النتيجة تمكن فريق مليحة من الحفاظ على حظوظه للتأهل من خلال مباراة الإياب.

وستلتقي الفرق نفسها في مباراتي الإياب والتي ستقام الأحد المقبل حيث سيلعب البطائح بملعبه مع دبا الحصن بينما سيحل مليحة ضيفاً على خورفكان في ملعب الأخير.