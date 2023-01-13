الامارات | خيول «غودولفين» تطلب اللقب التاسع في «الراشدية»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنشد أربعة من خيول «غودولفين» اللقب السابع على التوالي، والتاسع تاريخياً في بطولة «الراشدية» لخيول «جروب 2» لمسافة 1800 متر عشبي، حين تخوض اليوم تحدي الشوط الخامس والرئيس في كرنفال كأس دبي العالمي، على مضمار ميدان في دبي، ويبلغ إجمالي جوائز أشواطه السبعة 750 ألف دولار. وتبرز خيول غودولفين المتنافسة على لقب بطولة الراشدية، وهي «دبي فيوتشر» و«باشون آند غلوري» و«فاليانت برينس» و«أوتومان فليت». وفي النسخة الأولى من «إيبي تومبي ستيكس» في الشوط الرابع لمسافة 1400 متر عشبي، تبرز أربعة منها بشعار «غودولفين»، منها «سوفت ويسبر». ويقام الشوط الثالث على مسافة 1400 متر رملي، ضمن السباق التحضيري لبطولة «2000 غينيز الإماراتي»، بينما تواصل الإثارة طريقها نحو الشوط السادس «تحدي ثندر سنو» لمسافة 2000 متر رملي، ومن أبرز الجياد المرشحة، «بندق» لمحمد أحمد، بجانب الجواد «مليتاري لو» لناصر عسكر.

ومن أبرز الجياد المرشحة للقب «الوصل ستيكس» في الشوط الثاني، جياد غودولفين «الخزنة» و«بندر» و«برينسفيل»، كما يدخل دائرة المنافسة «فاست أونو» بشعار «إسطبلات كريسبي».

ومن أبرز الأشواط أيضاً الشوط السابع والختامي لمسافة 1400 متر عشبي، حيث يطمح جواد غودولفين «إليكتريكال ستورم» إلى انتصاره الثاني هذا الموسم في ميدان.