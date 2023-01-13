الامارات | رابطة المحترفين تناقش استعدادات «سوبر العين والشارقة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقدت رابطة المحترفين الإماراتية اجتماعاً تنسيقياً لمباراة كأس السوبر الإماراتي التي ستجمع فريقي العين والشارقة في 25 فبراير المقبل، على استاد آل مكتوم، ضمن الخطة التحضيرية.

حضر الاجتماع، في استاد آل مكتوم، كل من ممثلي شرطة دبي وممثلي نادي النصر.

وقالت الرابطة في بيان أمس: «تم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية تضافر الجهود، من أجل تقديم تجربة متكاملة وسلسة للجماهير، كونهم المحور الأساسي في هذا الحدث، الذي سيجمع بين فريقي؛ العين بطل دوري أدنوك للمحترفين الموسم الماضي، والشارقة حامل لقب كأس رئيس الدولة، حيث تم الاطلاع على التحضيرات المرتبطة بالأمن والسلامة من حيث البوابات، مسارات الدخول والخروج، المرافق وخدمات الجماهير التي سيتم تقديمها وفق أعلى المعايير وبأفضل الطرق، لجعل البطولة أكثر من مجرد مباراة، ولكن أشبه باحتفالية كروية مجتمعية».