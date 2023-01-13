الامارات | الشارقة تشهد انطلاق أول بطولة دولية لـ «الفوت غولف»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت، أمس، في نادي الشارقة للغولف والرماية، «بطولة الشارقة الدولية للفوت غولف»، التي تنظمها هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، بالتعاون مع «العربية للطيران» ومجلس الشارقة الرياضي، وتستضيفها الشارقة لأول مرة على مستوى المنطقة، وتجمع أكثر من 130 لاعباً من 21 جنسية مختلفة، يتنافسون على جوائز البطولة البالغة قيمتها 40 ألف دولار أميركي. وتم إعلان تفاصيل البطولة في مؤتمر صحافي بحضور خالد جاسم المدفع، رئيس الهيئة، وعيسى هلال الحزامي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وعدد من المسؤولين، ونخبة من اللاعبين الدوليين المشاركين. وتستضيف الهيئة على هامش البطولة 16 لاعباً دولياً من اللاعبين السابقين البارزين في كرة القدم، يتنافسون في بطولة الشارقة للبادل على مدى يومي 13 و14 الجاري. وشهد أمس تنظيم جولة استثنائية للفوت غولف، استعرض خلالها نجوم سابقون مهاراتهم في رياضة الفوت غولف. كما شهدت البطولة تنظيم جولة سياحية، تعرف خلالها نجوم كرة القدم على مناطق ووجهات الإمارة، وأهم معالمها السياحية والتراثية، ومدنها ومتاحفها التاريخية.