الامارات | إطلاق «كأس دبي الافتراضي» الأول عالمياً في عالم «الميتافيرس» 15 الجاري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي دبي لسباق الخيل، بالشراكة مع شركة «دي في سي سي ميتا تكنولوجي»، إطلاق كأس دبي الافتراضي أو «دبي فيرس كاب» في 15 يناير الجاري، ليكون نادي دبي لسباق الخيل بذلك أول مؤسسة للسباقات في العالم توجد بسباقاتها في عالم «الميتافيرس». وستكون «دبي فيرس كاب»، وهي لعبة افتراضية في عالم «الميتافيرس» مدعومة بالعالم الحقيقي لسباقات الخيول المهجنة الأصيلة، حيث سيتمكن المستخدمون من تجربة السباقات بوساطة مشاهد مستوحاة من سباقات الخيل على مضمار ميدان. ويمكن لمُلّاك الخيول في العالم الافتراضي تتبع تطوراتها أثناء المشاركة في السباقات، وكسب عملات افتراضية بناءً على أدائها، والحصول على جوائز قيمة.

وقال الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل: «دبي فيرس كاب، ستكون اللعبة الرقمية الأولى من نوعها لسباقات الخيل الافتراضية التي تحاكي أكثر السباقات شهرة في العالم، وهو (كأس دبي العالمي)، الذي يُقام على مضمار ميدان. ومن خلال تطويرها، نسعى لخلق بيئة افتراضية ممتعة، لتسليط الضوء على هذه الرياضة، ونشرها بين الأجيال الجديدة، من خلال منصة تجذبهم إليها وتعرفهم بها».