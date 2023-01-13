الامارات | المنتخب يتمسك بـ «بصيص أمل» أمام قطر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتمسك المنتخب الوطني لكرة القدم ببصيص الأمل في التأهل إلى نصف نهائي «خليجي 25» المقام حالياً في مدينة البصرة العراقية، وذلك حين يواجه المنتخب القطري في ختام الدور الأول عن مباريات المجموعة الثانية الساعة السابعة مساء اليوم على ملعب مدينة الميناء، فيما تلتقي البحرين أمام الكويت بالتوقيت ذاته على ملعب البصرة. ويتصدر منتخب البحرين المجموعة بست نقاط (له 4 أهداف وعليه 2)، لكنه رغم ذلك لم يحسم تأهله، ويأتي من خلفه منتخب قطر برصيد ثلاث نقاط (له 3 أهداف وعليه 2)، والكويت بثلاث نقاط (له هدف وعليه 2) و«الأبيض» رابعاً دون نقاط (له هدف واحد وعليه 3).

وأمام «الأبيض» فرصة واحدة فقط ليضمن التأهل وهي الفوز على قطر بفارق هدفين، وخسارة الكويت أمام البحرين بأي نتيجة. وذلك للإبقاء على آماله في المنافسة على اللقب الغائب عن خزائنه منذ 10 سنوات. ووفقاً للمادة السابعة من لائحة المسابقة هناك ستة شروط لتحديد المتأهلين عن أي مجموعة في حال تعادل فريقين أو أكثر في النقاط، وهي: فارق الأهداف، الأكثر تسجيلاً، فارق الأهداف في جميع المباريات، الأكثر تسجيلاً في جميع المباريات، الأقل في البطاقات، وأخيراً إجراء القرعة.

وتسيطر حالة من عدم اليقين على جماهير «الأبيض»، بسبب فقدانهم القناعة بقدرات مدرب المنتخب أروابارينا وقلة خبرات عدد كبير من اللاعبين الذين استدعاهم المدرب، واستبعاد لاعبين بارزين، في مقدمتهم هداف المنتخب علي مبخوت. ويخوض المنتخب المباراة من دون ضغوط، إذ لا يملك «الأبيض» ما يخسره على غرار بقية المنتخبات، كون أن فرصته في الأصل ضئيلة للغاية، كما أنها مرهونة بالآخرين، بعكس بقية المنتخبات التي تملك زمام أمورها بيدها، وستكون تحت ضغط كبير.

وتحوم الشكوك حول مشاركة المهاجم فابيو ليما في مواجهة اليوم في ظل الإصابة التي تعرض لها قبل انطلاق الدورة، وفي حال مشاركته فسيتعزز الجانب الهجومي لدى «الأبيض» الذي افتقد بشدة لمن ينهي الهجمات كما ظهر ذلك جلياً في الفرص العديدة المهدرة في لقاءي البحرين والكويت.

من جهته أشاد مدرب قطر، البرتغالي برونو ميغيل بمنتخب الإمارات، واعتبر أن النتائج التي حققها بالخسارة في الجولتين الأولى والثانية لا تعكس جودته.

• الفرصة الوحيدة لـ«الأبيض» لبلوغ نصف النهائي بالفوز على قطر، وخسارة الكويت.

البحرين والكويت.. «الخطأ ممنوع»

يرفع البحرين متصدر المجموعة الثانية بست نقاط، شعار «الخطأ ممنوع» أمام الكويت، لتجنب أي مفاجآت قد تطيح به خارج البطولة رغم أنه الأوفر حظا للتأهل، لكنه ورغم ذلك لم يضمن بطاقة دور الـ 4، إذ يكفيه التعادل، أو حتى الخسارة مع انتظار نتيجة لقاء «الأبيض» والكويت. وقال مدرب البحرين، البرتغالي سوزا، إن هدفه الآن هو الفوز وبعده يفكر في التالي.

في المقابل، لا يملك الكويت فرصة كبيرة، ويراهن على التشكيلة المتجددة. وقال مدرب الكويت، البرتغالي روي بينتو «الناس تتحدث كثيراً عن الضغوط، نحن نسعى للاستمتاع باللعب، الضغط فقط يطلق على إناء الطبخ وكرة القدم لعبة».

للإطلاع على الموضوع بشكل كامل، يرجى الضغط على هذا الرابط.