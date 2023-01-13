شكرا لقرائتكم خبر عن نور الدين البحار خارج حسابات منتخب الشباب فى أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكد خروج نور الدين البحار، لاعب فريق اتحاد جدة السعودي الأول لكرة القدم، من حسابات الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب، رغم أن اللاعب بدأ المرحلة الثانية من برنامجه التأهيلي الإعدادي في اتحاد جدة.

وكان البحار أجرى عملية جراحية في نوفمبر الماضي، بعد تعرضه لإصابة في غضروف الركبة، من خلال مشاركته في إحدى مواجهات فريق درجة الشباب، وسيواصل اللاعب برنامجه التأهيلي ثم اللياقي، قبل عودته إلى التدريبات. وتواجد نور الدين البحار في قائمة الفريق قبل تعرضه للإصابة، إضافة إلى وجوده مع الفريق في الموسم الماضي.

وأسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الأولى التي تضم موزمبيق والسنغال ونيجيريا. وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام على ثلاثة ملاعب في القاهرة والإسكندرية وهيئة قناة السويس بالإسماعيلية.