شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يكشف حقيقة انتقال أحمد الشيخ لسموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عبد الباقي جمال، المدير الفني لفريق غزل المحلة، إن الفوز على حساب إنبي كان مهماً للغاية، موضحاً أن النتائج تراجعت في الجولات الأخيرة رغم أن الأداء لم يكن سيئاً.

وأشار جمال عبر تصريحات تليفزيونية إلى أن الضغط العصبي كان كبيراً ضد لاعبي الفريق، موضحاً أن هناك غيابات مؤثرة في لقاء إنبي مثل أحمد الشيخ هداف الدوري وإيهاب سمير والحارس محمود الحضري.

وأضاف: "مجلس الإدارة أنهى كافة الأمور في الفترة الأخيرة، والفوز جاء في وقته المناسب للتخلص من هذه الضغوط".

وتابع: "كانت هناك مشاكل مؤثرة على الجانب الفني ولا أحب الحديث عن التفاصيل الخاصة بهذه الأزمات والأحداث ولكن الأمور أصبحت أفضل في الفترة الأخيرة".

وتحدث مدرب المحلة عن مستقبل أحمد الشيخ مهاجم الفريق، وقال جمال: "الشيخ غاب عن لقاء إنبي للإصابة وليس بسبب توقيعه للانتقال إلى سموحة في الموسم الجديد بعد نهاية عقده".

وأضاف: "استبعاد عمرو شعبان حارس مرمى غزل المحلة لوجهة نظر فنية وليس لأسباب انضباطية والمشاكل الخاصة باللاعبين جميعاً تم حلها من جانب الإدارة".