شكرا لقرائتكم خبر عن الرمادى يعلن قائمة أسوان لمواجهة حرس الحدود غدا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن أيمن الرمادي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان، قائمة فريقه استعدادا لمواجهة حرس الحدود غدًا الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر بالدوري المصري الممتاز على ملعب ستاد أسوان.
وضمت القائمة كلًا من: خالد وليد، عمرو حسام، إسلام سليمان، ميدو مصطفى، أحمد كاستيلو، إسلام جمال، علي فتحي، أحمد دحروج، أحمد بلية، الحسيني سمير، محمد عطوة، إسلام صلاح، مصطفى عناني، مصطفى عبد الرسول، محمود صلاح، عماد فتحي، أحمد بلحاج، أحمد خالد، جدو، رفائيل إياجوا، جمال السعيد، محمد حمدي زكي، ديلسون، كامارا. ويحتل فريق أسوان حاليًا المركز التاسع برصيد 16 نقطة جمعها من الفوز في 5 مباريات وتعادل في لقاء وخسر 6.
وعقد محافظ أسوان اللواء أشرف عطية اجتماعا مع مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى والجهاز الفنى بقيادة أيمن الرمادى واللاعبين عقب مران اليوم، مطالبا الجميع بالحفاظ على الإستقرار وإستثمار نجاحات الجهاز الفنى واللاعبين.
وأكد المحافظ أهمية العمل المستمر لتوفير كافة متطلبات الفريق الأول لكرة القدم خلال المرحلة المقبلة موضحا أنه سيتم التواصل مع عدة جهات لتوفير مصادر تمويل لفريق الكرة وإنجاز ملف التسويق والحقوق التجارية والإعلانية للنادى.
وثمن أيمن الرمادى استجابة المحافظ والعمل جنبا إلى جنب مع مجلس إدارة نادى أسوان، للحفاظ على نجاحات فريق الكرة وتحقيق طموحات جماهير نادى أسوان.
وطالب محافظ أسوان جميع الأطراف مجلس إدارة ومدير فنى وجهاز تدريبى ولاعبين بضرورة التوقف على التصريحات الإعلامية ورفع شعار الهدوء والتركيز والحفاظ على إستقرار الفريق.
وشدد المحافظ: "لن نسمح أن يتعرض الفريق لأى هزة إدارية وفنية وعلينا آلا نمنح الفرصة لأى تدخل فى إدارة مسيرة الفريق ودعم الفريق ومساندته مسئوليتنا جميعا".
وأضاف محافظ أسوان: "لن نترك النادى يواجة أزماته بمفرده ولن نسمح بأن يكون نادى أسوان حقل تجارب وأصدر محافظ أسوان توجيهاته للأجهزة التنفيذية بالمحافظة للترتيب لعقد عدة إجتماعات عقب العيد القومى للمحافظة مع وزير قطاع الأعمال ومع رجال الأعمال والمستثمرين لبحث سبل الدعم العاجل لنادى أسوان".