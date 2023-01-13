الرمادى يعلن قائمة أسوان لمواجهة حرس الحدود غدا

القاهرة - سامية سيد - أعلن أيمن الرمادي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان، قائمة فريقه استعدادا لمواجهة حرس الحدود غدًا الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر بالدوري المصري الممتاز على ملعب ستاد أسوان.

وضمت القائمة كلًا من: خالد وليد، عمرو حسام، إسلام سليمان، ميدو مصطفى، أحمد كاستيلو، إسلام جمال، علي فتحي، أحمد دحروج، أحمد بلية، الحسيني سمير، محمد عطوة، إسلام صلاح، مصطفى عناني، مصطفى عبد الرسول، محمود صلاح، عماد فتحي، أحمد بلحاج، أحمد خالد، جدو، رفائيل إياجوا، جمال السعيد، محمد حمدي زكي، ديلسون، كامارا. ويحتل فريق أسوان حاليًا المركز التاسع برصيد 16 نقطة جمعها من الفوز في 5 مباريات وتعادل في لقاء وخسر 6.