شكرا لقرائتكم خبر عن 7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم الخميس 12 / 1 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 12 / 1 / 2023 ، العديد من الاخبار الرياضية الهامة منها ،محمود متولي يغيب أمام الزمالك ، و الأهلي يتعادل سلبياً مع المصرى.

محمود متولى يغيب عن الأهلى أمام الزمالك للإيقاف

يغيب محمود متولي مدافع الأهلي عن مباراة الفريق المقبلة ببطولة الدوري أمام الزمالك بعدما حصل على بطاقة صفراء ثالثة عقب مباراة المصري الليلة بالدوري ، ودخل متولي مباراة الأهلي والمصري وفي رصيده بطاقتين صفراويتين قبل أن يحصل على بطاقة صفراء ثالثة عقب إنتهاء مباراة المصري حيث إعترض على قرارات الحكم خلال المباراة أقيمت مساء اليوم ،الخميس، بإستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري الممتاز وأنتهت بالتعادل السلبي.

تعادل الأهلي سلبياً مع المصري خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الخميس، بإستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري الممتاز .

كولر: نعانى من إهدار الفرص.. و نستحق الفوز أمام المصري

أبدى السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادى الأهلي، حزنه الشديد لفقدان نقطتين بعد التعادل سلبياً مع النادى المصرى فى الجولة 13 بالدورى وفقدان نقطتين في سباق البطولة. عبد الرحيم دغموم يحصد لقب رجل مباراة المصرى والأهلي حصل عبد الرحيم دغموم لاعب النادي المصري على لقب رجل مباراة فريقه أمام الأهلي التى أقيمت مساء اليوم ،الخميس، بإستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري الممتاز وأنتهت بالتعادل السلبي.

تترقب الجماهير المصرية المتابعة لرياضة كرة اليد مشاركة الفراعنة فى بطولة العالم 2023 التى إنطلقت بالسويد وبولندا وتستمر حتى يوم 29 يناير الجارى حيث يبدأ منتخب مصر منافسات البطولة بمواجهة كرواتيا السابعة مساء غدا الجمعة ضمن منافسات المجموعة السابعة .

رسميًا .. لجنة من الشباب والرياضة تستلم النادى الإسماعيلي

بناءً على توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بدأت لجنة من مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية في إجراءات استلام النادي الإسماعيلي في أعقاب قبول إستقالة كامل أعضاء مجلس إدارة النادي.

فيديو..غزل المحلة يستعيد الانتصارات على حساب إنبى بهدف "جابرييل أوروك "

عاد فريق غزل المحلة للانتصارات مرة أخرى وفاز على نظيره إنبى بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم ،الخميس، ضمن الجولة الـ13 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز والتي تقام على ستاد المحلة .