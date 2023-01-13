شكرا لقرائتكم خبر عن الحنفى حكما لمباراة الإسماعيلي والمقاولون وقابيل لأسوان والحرس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية حكام مباريات غدا الجمعة في ختام الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

وتم تعيين الحكم محمد الحنفي لإدارة مباراة الإسماعيلى والمقاولون العرب، ومحمد عباس قابيل لمباراة أسوان وحرس الحدود، فيما تم تعيين محمد العتباني لمباراة فاركو وسيراميكا.

واختتم فريق الإسماعيلي، تدريباته الجماعية عصر اليوم استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب ضمن منافسات الدوري العام ، وبدأ المران بتدريبات بالجري حول الملعب أعقبها قيام الجهاز الفني للفريق بقيادة أحمد حسام ميدو بتنظيم محاضرة في الملعب لشرح المهام الفنية للاعبين. كما شهد مران الإسماعيلي تقسيم اللاعبين إلى مجموعات تخللها تدريبات تكتيكية متنوعة علي خلق الفرص وسبل ترجمتها إلى أهداف ،كما تم تخصيص تدريبات علي الكرات العرضية والضربات الثابتة قبل أن يختتم المران بتدريبات على التسديدات. ويستضيف الدراويش، أولاد ذئاب الجبل غدًا الجمعه على ملعبه بالإسماعيلية فى إطار الأسبوع الـ 13 من عمر المسابقة المحلية.

حرص على أبو جريشة أيقونة النادي الإسماعيلي على مساندة الفريق في مرانه الختامي الذى أقيم عصر اليوم – الخميس – استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب ضمن منافسات الدوري العام.

وعقد فاكهة الكرة المصرية فى حضور عدداً من رموز الإسماعيلي بالإضافة إلى سامي عبد الحليم مدير مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية، جلسة مع اللاعبين لحثهم على إستعادة الانتصارات والمضي قدماً نحو تحسين ترتيب الفريق الذي لا يليق على الإطلاق بقيمته الكبيرة.

كما طالب " أبوجريشة " من اللاعبين بضرورة التركيز فقط نحو الانتصار وعدم تشتيتهم بما يدور في ملف رحيل مجلس الإدارة وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة شئون النادي مؤكدا على أهمية مصالحة الجماهير الذي يتذوقون مرارة تراجع النتائج خلال السنوات الماضية.