شكرا لقرائتكم خبر عن الأشعة تثبت سلامة حمدى زكى لقيادة هجوم أسوان أمام الحرس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثبتت الأشعة التي خضع لها اللاعب محمد حمدي زكي جاهزيته من الناحية الطبية للمشاركة في مباراة الفريق الجنوبي وحرس الحدود المقرر لها غدا الجمعة في الدوري المصري. وغاب اللاعب عن مباراتي الزمالك والبنك الأهلي الأخيرتين بداعى الإصابة وخضع لبرنامج تأهيلي مكثف انتهى بتجهيز اللاعب لتدعيم قائمة تماسيح النيل أمام الحرس.

من ناحية أخرى، ثمّن أيمن الرمادى المدير الفني لفريق أسوان استجابة المحافظ والعمل جنبا إلى جنب مع مجلس إدارة نادى أسوان، للحفاظ على نجاحات فريق الكرة وتحقيق طموحات جماهير نادى أسوان.

وطالب محافظ أسوان جميع الأطراف مجلس إدارة ومدير فنى وجهاز تدريبى ولاعبين بضرورة التوقف على التصريحات الإعلامية، ورفع شعار الهدوء والتركيز والحفاظ على إستقرار الفريق.

وشدد المحافظ: "لن نسمح أن يتعرض الفريق لأى هزة إدارية وفنية وعلينا آلا نمنح الفرصة لأى تدخل فى إدارة مسيرة الفريق ودعم الفريق ومساندته مسئوليتنا جميعا".

وأضاف محافظ أسوان: "لن نترك النادى يواجه أزماته بمفرده ولن نسمح بأن يكون نادى أسوان حقل تجارب وأصدر محافظ أسوان توجيهاته للأجهزة التنفيذية بالمحافظة للترتيب لعقد عدة إجتماعات عقب العيد القومى للمحافظة مع وزير قطاع الأعمال ومع رجال الأعمال والمستثمرين لبحث سبل الدعم العاجل لنادى أسوان".