شكرا لقرائتكم خبر عن جريندو يكشف: الشناوي "قفل الزاوية" فحرمنى من التسجيل أمام الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد جريندو، لاعب النادي المصري، كواليس تصدي محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي، لأصعب فرص المباراة التي جمعت الفريقين خلال منافسات الجولة 13 وانتهت بتعادل الفريقين سلبياً.

وقال جريندو في تصريحات لقناة أون تايم سبورت: "نزلنا المباراة للعب على الفوز وجاءتنا فرص لم نكن موفقين فيها، والتعادل ليس سيئاً وأتمنى أن نكمل على هذا الأداء في المباريات القادمة".

وأضاف: "كنت أريد لعب الكرة من تحت الشناوي ولكنه قفل الزاوية ونتدرب على هذا الكرة في الفريق، التعادل لا يكون مرضيا دائماً نلعب على المكسب، ولكن الرضا عن الأداء، والقادم أفضل".

وتعادل الأهلي سلبياً مع المصري خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الخميس، باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.

وبهذه النتيجة يرتقع رصيد الأهلي إلى 31 نقطة ويحتل قمة الدوري ، كما إرتفع المصري إلى 18 6 نقطة ويحتل المركز الثامن، وأهدار الأهلي فرصاً بالجملة ليفشل في الفوز كما أهدر المصري هو الآخر أكثر من فرصة.