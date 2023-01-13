شكرا لقرائتكم خبر عن محمود جاد: حسام حسن طالبنى بالسقوط ومدرب حراس الأهلى قال لى أنت لاعب دولى وما ينفعش تضيع الوقت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمود جاد، حارس مرمى النادي المصري، عن كواليس سقوطه في الدقائق الأخيرة وحديثه مع لاعبي الأهلي خلال مباراة الأهلي والمصري، التي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وقال جاد في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت: "أعتذر للجماهير على سقوطي في الدقائق الأخيرة، والمرة الأولى لم أكن أهدر الوقت، ولكن في المرة الأخيرة عندما سقطت، لعّيبة الأهلي عمرو السولية ومحمود متولي، قالولي قوم.. فقومت وحسام حسن قالي اقع عشان أغيّر، ومدرب حراس الأهلى يانكون قالي أنت لاعب دولي ما ينفعش تضيّع وقت قولتله آسف يا كابتن".

وأضاف: "نقطة من الأهلي حاجة كويسة، الفريق كله كان جيد في مباراة اليوم، مباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز، تكون قوية وعليها اهتمام جماهيري أكبر، ولذلك نركز عليها ونقدم أداء جيد.

واختتم: "القادم أفضل، أسير بشكل جيد مع الفريق، حققت 7 مباريات بشباك نظيفة، وبالتأكيد هناك هفوات ولكن هذا أمر طبيعي، لم أتعرض لاختبارات كثيرة اليوم وكل حاجة بتوفيق ربنا".

وتعادل الأهلي سلبياً مع المصري خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الخميس، باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الممتاز.

وبهذه النتيجة يرتقع رصيد الأهلي إلى 31 نقطة ويحتل قمة الدوري ، كما إرتفع المصري إلى 18 6 نقطة ويحتل المركز الثامن، وأهدار الأهلي فرصاً بالجملة ليفشل في الفوز كما أهدر المصري هو الآخر أكثر من فرصة.