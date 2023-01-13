شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافى الدورى المصرى الممتاز .. أحمد الشيخ ينفرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل أحمد الشيخ، لاعب المحلة تصدره، لجدول ترتيب هدافى الدورى المصرى بعد إقامة اليوم الخميس 12 / 1 / 2023 مباريتان ضمن الجولة الـ13 من عمر المسابقة حيث أستضاف غزل المحلة نظيره إنبى بينما التقى المصرى البورسعيدى مع الاهلى .

الأهلي يتعادل سلبياً مع المصرى فى مباراة "الفرص الضائعة".. صور

تعادل الأهلي سلبياً مع المصري خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الخميس، بإستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري الممتاز .

فيديو..غزل المحلة يستعيد الانتصارات على حساب إنبى بهدف "جابرييل أوروك "

عاد فريق غزل المحلة للانتصارات مرة أخرى وفاز على نظيره إنبى بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم ،الخميس، ضمن الجولة الـ13 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز والتي تقام على ستاد المحلة .