شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم حسن: أشكر جماهير المصرى على الدعم أمام الأهلي وهدفنا استعادة هوية الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب إبراهيم حسن، مدير الكرة بالنادي المصري، عن رضاه عن أداء اللاعبين في مباراة الأهلي، والتي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين ضمن منافسات الجولة 13 بالدوري.

وقال إبراهيم حسن في تصريحات لقناة أون تايم سبورت: "أريد أن أوجه الشكر لجماهير المصري على دعمهم لنا من أول دقيقة طوال المباراة لم يتوقفوا عن التشجيع، وهذا أقل ما نقدمه للجماهير، اللاعبون الـ 11 لعبوا 95 دقيقة تقريباً المجموعة الموجودة في الملعب كلها ملتزمة".

وأضاف: "كان هناك ندية، كل التقدير والاحترام للأهلي، قدم مباراة قوية جداً، ومباراة اليوم أكبر من ممتازة بها كرة عالية، واللاعبون نفذوا كل التعليمات والإصرار والروح والإخلاص في الملعب مكسب كبير لنا".

واختتم: "نريد استعادة هوية المصري، وأن اللاعبين يؤدون بقلب ميت، وراض عن الخروج بنقطة، النادي الأهلي لديه إمكانيات عالية جداً وأهم شئ إذا ما كسبتش ما تخسرش".

وتعادل الأهلي سلبياً مع المصري خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الخميس، باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.

وبهذه النتيجة يرتقع رصيد الأهلي إلى 31 نقطة ويحتل قمة الدوري ، كما إرتفع المصري إلى 18 6 نقطة ويحتل المركز الثامن، وأهدار الأهلي فرصاً بالجملة ليفشل في الفوز كما أهدر المصري هو الآخر أكثر من فرصة.