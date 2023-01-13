شكرا لقرائتكم خبر عن أفشة يطلب الدعاء من متابعيه بسبب مرض ابنه "مالك".. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر محمد مجدي أفشة، صانع ألعاب النادي الأهلي، صورة لنجله مالك خلال تلقيه إحدى الجلسات العلاجية، مطالباً متابعيه بالدعاء لابنه.

وتعادل الأهلي سلبيا مع المصري خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الخميس، باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الممتاز.

وبهذه النتيجة يرتقع رصيد الأهلي إلى 31 نقطة ويحتل قمة الدوري، كما إرتفع المصري إلى 18 6 نقطة ويحتل المركز الثامن، وأهدار الأهلي فرصاً بالجملة ليفشل في الفوز كما أهدر المصري هو الأخر أكثر من فرصة.

وأدار المباراة وليد عبد الرازق وعاونه كل من سامي هلهل، مساعد أول، عماد العقاد، مساعد ثانٍ، وصبري إبراهيم، حكم رابع، إضافة إلى عبد العزيز السيد كحكم فيديو، وهاني خيري، كحكم فيديو مساعد.