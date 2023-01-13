شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز .. الأهلى يتصدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل فريق الاهلى تصدره جدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز عقب إقامة اليوم الخميس 12 / 1 / 2023 مباريتان ضمن الجولة الـ13 من عمر المسابقة =حيث أستضاف غزل المحلة نظيره إنبى بينما التقى المصرى البورسعيدى مع الفريق الاحمر .

الأهلي يتعادل سلبياً مع المصرى فى مباراة "الفرص الضائعة".. صور

تعادل الأهلي سلبياً مع المصري خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الخميس، بإستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري الممتاز .

فيديو..غزل المحلة يستعيد الانتصارات على حساب إنبى بهدف "جابرييل أوروك "

عاد فريق غزل المحلة للانتصارات مرة أخرى وفاز على نظيره إنبى بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم ،الخميس، ضمن الجولة الـ13 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز والتي تقام على ستاد المحلة .

جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز