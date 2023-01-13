شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشناوى: محمد شريف استحق ركلة حرة وكان يجب إنذار حارس المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الخبير التحكيمي أحمد الشناوي أن محمد شريف مهاجم النادي الأهلي استحق ركلة حرة على حدود منطقة جزاء المصري، لكن الحكم رغم قربه من اللعبة استأنف اللعب بشكل طبيعي.

وقال الشناوي عبر قناة أون تايم سبورت: "لعبة أفشة ومحمود جاد التحام طبيعي لا تحتسب خطأ، وخطورة لعبة محمد شريف أن الحكم قريب جداً واللعبة تحولت كانت ستكون هدفاً في الأهلي، ولو كانت دخلت هدف كان الفار سيراجعه".

وأضاف: "كان يجب إشهار الكارت الأصفر للاعب المصري في كرة محمد شريف، ولا تستحق الطرد لأن القوة غير مفرطة".

واختتم الشناوى: "كان يجب إِشهار الكارت الأصفر لمحمود جاد في نهاية الشوط الثاني، عندما سقط على الأرض وقام بعدها دون أن يتلقى العلاج وذلك لتعمد إهدار الوقت".

وتعادل الأهلي سلبياً مع المصري خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الخميس، باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.

بهذه النتيجة يرتقع رصيد الأهلي إلى 31 نقطة ويحتل قمة الدوري ، كما إرتفع المصري إلى 18 6 نقطة ويحتل المركز الثامن، وأهدار الأهلي فرصاً بالجملة ليفشل في الفوز كما أهدر المصري هو الأخر أكثر من فرصة.

وأدار المباراة وليد عبد الرازق، وعاونه كل من سامي هلهل، مساعد أول، عماد العقاد، مساعد ثانٍ، وصبري إبراهيم، حكم رابع، إضافة إلى عبد العزيز السيد كحكم فيديو، وهاني خيري، كحكم فيديو مساعد.