ترتيب الدوري الممتاز بعد تعادل الأهلي مع المصري.. وقائمة الهدافين

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

تعادل الأهلي سلبياً مع المصري خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الخميس، بإستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.

وكان الزمالك قد تعادل سلبيا مع الاتحاد السكندري، مساء الأربعاء، في إطار نفس الجولة.

وفيما يلي ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الأهلي مع المصري:

1- الأهلي في المركز الأول برصيد 31 نقطة.

2- فيوتشر في المركز الثاني برصيد 27 نقطة

3- الزمالك في المركز الثالث برصيد 26 نقطة

4- بيراميدز في المركز الرابع برصيد 24 نقطة.

5- غزل المحلة في المركز الخامس برصيد 21 نقطة

6- الاتحاد السكندري في المركز السادس برصيد 19 نقطة

7- المقاولون العرب في المركز السابع برصيد 18 نقطة

8- المصري في المركز الثامن برصيد 18 نقطة.

9- أسوان في المركز التاسع برصيد 16 نقطة.

10- سيراميكا كليوباترا في المركز العاشر برصيد 15 نقطة.

11- سموحة في المركز الحادي عشر برصيد 13 نقطة.

12- طلائع الجيش في المركز الثاني عشر برصيد 13 نقطة.

13- فاركو في المركز الثالث عشر برصيد 12 نقطة.

14- البنك الأهلي في المركز الرابع عشر برصيد 12 نقطة.

15- الداخلية في المركز الخامس عشر برصيد 10 نقاط.

16- حرس الحدود في المركز السادس عشر برصيد 10 نقاط.

17- إنبي في المركز السابع عشر برصيد 10 نقاط.

18- الإسماعيلي في المركز الثامن عشر برصيد 7 نقاط.

قائمة الهدافين:

يتصدر ترتيب هدافي الدوري المصري، أحمد الشيخ لاعب غزل المحلة برصيد 7 أهداف، ويليه الثنائي أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك ورفيق كابو لاعب إنبي بـ5 أهداف لكل منهما.

ترتيب هدافي الدوري المصري:

1 - أحمد الشيخ (غزل المحلة) ــ المركز الأول ــ 7 أهداف.

2- أحمد سيد زيزو (الزمالك) ــ ورفيق كابو (إنبي) ــ المركز الثاني ــ 5 أهداف.

3- كريم بامبو (البنك الأهلي) ــ يوسف أسامة نبيه (الزمالك) ــ مابولولو (الاتحاد السكندري) ــ رمضان صبحي، فخري لاكاي (بيراميدز) ــ محمد حمدي ذكي (أسوان) ــ جوزيف أوشايا (المقاولون العرب) – مصطفى زيكو (حرس الحدود) – رزقي حمرون (فاركو) – محمد هلال (البنك الأهلي) ــ المركز الثالث - 4 أهداف.

4- خالد قمر (طلائع الجيش) – اسلام محارب (طلائع الجيش) - عمرو السولية (الاهلي) ــ مصطفي فتحي (بيراميدز) ــ ديلسون كاموني ( أسوان) ــ أحمد ياسر ريان (سيراميكا كليوباترا) ــ إلياس الجلاصي (المصري) ــ المركز الرابع ــ 3 أهداف.

5- أحمد بالحاج (أسوان) ــ كريم طارق (طلائع الجيش) ــ أحمد فتوح، إمام عاشور (الزمالك) ــ بيرسي تاو، أحمد عبد القادر (الأهلي) ــ عبد الكبير الوادي (فيوتشر) ــ معز الحناوي ( غزل المحلة) ــ أوستين أوموتو (الاتحاد السكندري) ــ المركز الخامس ــ هدفين .