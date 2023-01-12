بعد إهداره العديد من الفرص.. الأهلي يتعادل سلبياً مع المصري في الدوري

الشارقة - اميمة ياسر - تعادل الأهلي سلبياً مع المصري خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الخميس، بإستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري الممتاز .

وأهدر لاعبو الأهلي العديد من الفرصة السهلة، وسط تألق دفاع وحارس المصري.

وضم تشكيل الأهلي الرسمي للمباراة ، كلاً من: محمد الشناوي ، محمود متولي ، ياسر إبراهيم ، محمد شريف ، برونو سافيو ، حسين الشحات ، أليو ديانج ، عمرو السولية ، محمد مجدي أفشة ، علي معلول ، ومحمد هاني.

فيما ضم تشكيل المصري، كلاً من: محمود جاد ، مروان حمدي ، سامي المزين ، إسلام أبو سليمة ، ألياس الجلاصي ، أيزي أيميكا ، حسين السيد ، عماد بوبكر ، عمرو موسى ، محمد جريندو ورحيم.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الأهلي إلى 31 نقطة ويحتل قمة الدوري ، كما رفع المصري رصيده إلى 18 نقطة ويحتل المركز الثامن.