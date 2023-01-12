شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرحيم دغموم: أهدرنا فرصاً كثيرة أمام الأهلى وهذه رابع مرة أحصد فيها رجل المباراة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب عبد الرحيم دغموم لاعب النادي المصري عن سعادته بالتتويج برجل مباراة الأهلي والمصري، والتي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة 13 من مسابقة الدوري، وانتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وقال دغموم في تصريحات لقناة أون تايم سبورت: كان هدفنا نتيجة إيجابية اليوم قدمت مباراة كبيرة وأتمنى أكمل على هذا المستوى، وهذه رابع مباراة أحصد فيها رجل المباراة وأتمنى أكمل على هذا المستوى لأسعد الجماهير وأساعد زملائي في الملعب،

أضاف: أهدرنا اليوم العديد من الفرص المحققة، وسنعمل خلال التدريبات على ذلك وأتمنى نكمل على هذا المستوى، اليوم لم أوفق في التسجيل ولكن المباريات القادمة سأسجل.

واختتم: أخذت ثقة جماهير المصري، يشجعونا منذ أول دقيقة، وأتمنى أن يعودوا بسلامة إلى بورسعيد.

تعادل الأهلي سلبياً مع المصري خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الخميس، بإستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري الممتاز .

وبهذه النتيجة يرتقع رصيد الأهلي إلى 31 نقطة ويحتل قمة الدوري ، كما إرتفع المصري إلى 18 6 نقطة ويحتل المركز الثامن، وأهدار الأهلي فرصاً بالجملة ليفشل في الفوز كما أهدر المصري هو الأخر أكثر من فرصة.

وأدار المباراة وليد عبد الرازق ، وعاونه ، كلاً من سامي هلهل، مساعد أول، عماد العقاد، مساعد ثانٍ، وصبري إبراهيم، حكم رابع، إضافة إلى عبد العزيز السيد كحكم فيديو، وهاني خيري، كحكم فيديو مساعد.