شكرا لقرائتكم خبر عن فشل لحاق إيفونا بقائمة أسوان أمام حرس الحدود غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فشلت محاولات الجهاز الطبي بنادي أسوان لتجهيز ماليك إيفونا لمواجهة حرس الحدود في الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدوري المصري، والمقرر لها غدا الجمعة.

وعانى اللاعب من إصابة حرمته من التواجد في مباراتي الزمالك والبنك الأهلي الأخيرتين، ورفع فريق أسوان رصيدة نقطة جديدة من التعادل السلبي مع البنك الأهلي، فى المباراة التى جمعت الفريقين الأحد، باستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

في سياق متصل، عقد محافظ أسوان اللواء أشرف عطية اجتماعا مع مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى والجهاز الفنى بقيادة أيمن الرمادى واللاعبين عقب مران اليوم، مطالبا الجميع بالحفاظ على الإستقرار وإستثمار نجاحات الجهاز الفنى واللاعبين.

وأكد المحافظ على أهمية العمل المستمر لتوفير كافة متطلبات الفريق الأول لكرة القدم خلال المرحلة المقبلة موضحا أنه سيتم التواصل مع عدة جهات لتوفير مصادر تمويل لفريق الكرة وإنجاز ملف التسويق والحقوق التجارية والإعلانية للنادى.

وثمن أيمن الرمادى إستجابه المحافظ والعمل جنبا إلى جنب مع مجلس إدارة نادى أسوان للحفاظ على نجاحات فريق الكرة وتحقيق طموحات جماهير نادى أسوان.

وطالب محافظ أسوان جميع الأطراف مجلس إدارة ومدير فنى وجهاز تدريبى ولاعبين بضرورة التوقف على التصريحات الإعلامية ورفع شعار الهدوء والتركيز والحفاظ على إستقرار الفريق.

وشدد المحافظ: "لن نسمح أن يتعرض الفريق لأى هزة إدارية وفنية وعلينا آلا نمنح الفرصة لأى تدخل فى إدارة مسيرة الفريق ودعم الفريق ومساندته مسئوليتنا جميعا".

وأضاف محافظ أسوان: "لن نترك النادى يواجة أزماته بمفرده ولن نسمح بأن يكون نادى أسوان حقل تجارب وأصدر محافظ أسوان توجيهاته للأجهزة التنفيذية بالمحافظة للترتيب لعقد عدة إجتماعات عقب العيد القومى للمحافظة مع وزير قطاع الأعمال ومع رجال الأعمال والمستثمرين لبحث سبل الدعم العاجل لنادى أسوان".