شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن: راض عن أداء المصرى.. حوافز الأهلي كانت أكبر وتغلبنا على الأزمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب حسام حسن المدير الفني للنادي المصري، عن رضاه عن أداء لاعبيه خلال مباراة اليوم أمام الأهلي، التي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين ، ضمن مواجهات الجولة الأسبوع الـ13 للدوري الممتا.

وقال مدرب المصري على هامش المؤتمر الصحفي: كان لنا التفوق في فترات كبيرة ووصلنا بشكل إيجابي لمرمى الأهلي، وكان لنا أفضلية في الاستحواذ، الاحتفاظ بالكرة مع فريق كبير مثل الأهلي هذا كان شكل مميز.

أضاف: المباراة كانت ثقيلة وصعبة، الأهلي متصدر الدوري ولديه حافز كبير خاصة بعد تعادل الزمالك مع الاتحاد والمباراة تصعبت أكثر علينا، وراضي عن أداء اللاعبين اليوم.

واصل: لو كان هناك تركيز كان من الممكن أن يسجل جريندو ولكنه قدم مجهود كبير ووجوده كان مهماً لذلك حافظت عليه لآخر وقت، خاصة أن مهمته كانت منع ديانج من المشاركة في الهجمات، وكتر خير اللعّبية والجهاز على حل المشاكل والأزمات الموجودة في الفريق.

واختتم: ليس لدينا ظهير أيمن.. كريم العراقي مُصاب من قبل أن أتولى مسؤولية الفريق، حسين السيد شارك بعد إصابة طويلة، وإسلام المزين وجريندوا نفذا المطلوب، وتحركات مروان حمدي كانت مهمة.

وتعادل الأهلي سلبياً مع المصري خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الخميس، بإستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري الممتاز .

وبهذه النتيجة يرتقع رصيد الأهلي إلى 31 نقطة ويحتل قمة الدوري ، كما إرتفع المصري إلى 18 6 نقطة ويحتل المركز الثامن، وأهدار الأهلي فرصاً بالجملة ليفشل في الفوز كما أهدر المصري هو الأخر أكثر من فرصة.

وأدار المباراة وليد عبد الرازق ، وعاونه ، كلاً من سامي هلهل، مساعد أول، عماد العقاد، مساعد ثانٍ، وصبري إبراهيم، حكم رابع، إضافة إلى عبد العزيز السيد كحكم فيديو، وهاني خيري، كحكم فيديو مساعد.