شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب: "الأهلى لازم يشوف حل فى إهدار الفرص قبل مواجهة الزمالك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى عماد متعب نجم النادي الأهلي السابق، أن النادى الأهلى يعاني بشكل واضح من أزمة إهدار الفرص التي تتاح له خلال المباريات، بشكل متكرر على مدار الجولات السابقة.

وقال متعب عبر قناة أون تايم سبورت: لازم الأهلي يشوفله حل في أزمة إهدار الفرص، الشوط الثاني كان جيد جداً أداء واستحواذ وضغط عالي، لكن المشكلة هي إهدار الفرص، لو أنا مكان حسين مش هتوقع 1 في المليون أنها هتتلعبلي ليه أفشة خدها على رجلة الشمال، كان ممكن يخلصها من الأول.

أضاف: إهدار الفرص أصبح مبالغ فيه، والأهلي داخل على مباراة قوية أمام الزمالك ثم كأس العالم للأندية هي فرصة ولازم تستغلها، يجب أن يكون هناك جزء أساسي في تدريبات الأهلي على كيفية استغلال الفرص.

تعادل الأهلي سلبياً مع المصري خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الخميس، بإستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري الممتاز .

وبهذه النتيجة يرتقع رصيد الأهلي إلى 31 نقطة ويحتل قمة الدوري ، كما إرتفع المصري إلى 18 6 نقطة ويحتل المركز الثامن، وأهدار الأهلي فرصاً بالجملة ليفشل في الفوز كما أهدر المصري هو الأخر أكثر من فرصة.

وأدار المباراة وليد عبد الرازق ، وعاونه ، كلاً من سامي هلهل، مساعد أول، عماد العقاد، مساعد ثانٍ، وصبري إبراهيم، حكم رابع، إضافة إلى عبد العزيز السيد كحكم فيديو، وهاني خيري، كحكم فيديو مساعد.