شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 12 / 1 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 12 / 1 / 2023 ، العديد من الاخبار الرياضية الهامة منها ، الأهلي يتعادل سلبياً مع المصرى فى مباراة "الفرص الضائعة"

الأهلي يتعادل سلبياً مع المصرى فى مباراة "الفرص الضائعة"

تعادل الأهلي سلبياً مع المصري خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الخميس، بإستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري الممتاز .

سمير عثمان: كل رؤساء لجان الحكام يعملون لمصالحهم الشخصية.. وكلاتنبرج "مظلوم"

يرى سمير محمود عثمان الحكم الدولي السابق أن الحُكم على تجربة كلاتنبرج مع الدوري المصري تحتاج عام كامل على الأقل لإثبات نجاحها، مؤكدا أن كل رؤساء لجان الحكام في مصر الحاليين والسابقين يعملون لمصالحهم الشخصية والحكم المصري هو الضحية.

الإسماعيلى يختتم تدريباته استعدادًا للمقاولون فى حضور أبو جريشة

اختتم فريق الإسماعيلي، تدريباته الجماعية عصر اليوم استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب ضمن منافسات الدوري العام ، وبدأ المران بتدريبات بالجري حول الملعب أعقبها قيام الجهاز الفني للفريق بقيادة أحمد حسام ميدو بتنظيم محاضرة في الملعب لشرح المهام الفنية للاعبين.

منتخب اليد يبحث عن تحقيق 3 تحديات فى بطولة العالم 2023

تترقب الجماهير المصرية المتابعة لرياضة كرة اليد مشاركة الفراعنة فى بطولة العالم 2023 التى إنطلقت بالسويد وبولندا وتستمر حتى يوم 29 يناير الجارى حيث يبدأ منتخب مصر منافسات البطولة بمواجهة كرواتيا السابعة مساء غدا الجمعة ضمن منافسات المجموعة السابعة .

شاهد.. زوجة برونو سافيو في المتحف المصري

نشرت لويزا زوجة البرازيلي برونو سافيو لاعب النادي الأهلي ، صور لزيارتها للمتحف المصري بالتحرير، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" حيث حرصت علي التقاط صور بجانب الاثار الفرعونية.

رسميًا .. لجنة من الشباب والرياضة تستلم النادى الإسماعيلي

بناءً على توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بدأت لجنة من مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية في إجراءات استلام النادي الإسماعيلي في أعقاب قبول إستقالة كامل أعضاء مجلس إدارة النادي.

هطول غزير للأمطار في ملعب مباراة الأهلي والمصري بالإسكندرية

شهد استاد برج العرب بالإسكندرية هطول غزير للأمطار قبل دقائق من إنطلاق مباراة الأهلي و المصري المقامة الأن ، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.

فيديو..غزل المحلة يستعيد الانتصارات على حساب إنبى بهدف "جابرييل أوروك "

عاد فريق غزل المحلة للانتصارات مرة أخرى وفاز على نظيره إنبى بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم ،الخميس، ضمن الجولة الـ13 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز والتي تقام على ستاد المحلة .

تعديل موعد مباراة الزمالك والأهلي فى دورى السلة ..اعرف التفاصيل

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة الكابتن أحمد كامل تعديل موعد مباراة الزمالك والأهلي في دوري السوبر للرجال ، وتقام المباراة غدًا الجمعة على صالة نادي الزمالك ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة دوري السوبر.

حسام البدري وتاكيس جونياس يدخلان دائرة ترشيحات تدريب البنك الأهلى

دخل كل من حسام البدري المدير الفني السابق لفريق وفاق سطيف الجزائري ، وتاكيس جونياس المدير الفنى السابق لبيراميدز ترشيحات تولى القيادة الفنية لفريق البنك الاهلى خلال المرحلة المقبلة خلفا لحلمى طولان الذى رحل بعد التعادل 3/3 مع الداخلية ، وذلك من أجل العودة إلى النتائج الإيجابية في بطولة الدورى المصرى الممتاز.