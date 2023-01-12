شكرا لقرائتكم خبر عن جمال علام يحضر اجتماع رئيس "كاف" مع الاتحادات الأعضاء بالجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حضر جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم اجتماع الاتحاد الأفريقي للعبة "كاف" مع رؤساء الإتحادات الأعضاء الذي عقد اليوم بالجزائر قبيل انطلاق بطولة أمم أفريقيا للمحليين التي تستضيفها الجزائر.

وناقش الإجتماع الذي عقد برئاسة باتريس موتسيبي تفاصيل تمويلات الاتحادات الأعضاء ورخص المدربين وخطة تطوير كرة القدم بقارة أفريقيا ، خلال الفترة المقبلة.

في سياق مغاير ، يكثف الاتحاد المصري لكرة القدم جلساته مع الجهاز الفني لمنتخب الشباب بقيادة محمود جابر، للوقوف على آخر تفاصيل معسكر شباب الفراعنة الذي ينطلق 23 يناير الجاري استعدادا لأمم إفريقيا المقرر انطلاقها في مصر في الفترة من 19 فبراير وحتى 12 مارس المقبلين.

كان الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب بقيادة محمود جابر إقامة معسكر شباب الفراعنة لأمم أفريقيا للشباب المقرر انطلاقها فى مصر 19 فبراير المقبل، بشكل مبكر، حتى يحقق أكبر استفادة منه، خاصة أنها الفرصة الأخيرة قبل ضربة البداية في البطولة.

وأسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الأولى التي تضم موزمبيق والسنغال ونيجيريا، وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام على ثلاثة ملاعب في القاهرة والإسكندرية وهيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

وخاض منتخب مصر للشباب مواليد 2003 تحت القيادة الفنية للمدرب محمود جابر مباراتين وديتين، في معسكر ديسمبر حيث خسر في واحدة من نظيره حرس الحدود بهدفين مقابل هدف وحيد، كما خسر من نظيره منتخب غانا للمحليين بنتيجة 2 / 0 فى المباراة الودية الأخرى.