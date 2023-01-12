شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يحدد 2 مليون دولار للموافقة على انتقال إيبوكا للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد مسئولي نادى سيراميكا مبلع قدرة 2 مليون دولار للموافقة على أنتقال النيجيري جون إيبوكا مهاجم الفريق الى نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية لدعم هجوم الأبيض خلال المرحلة المقبلة .

ودخل مسئولي نادى الزمالك في مفاوضات مع نظيرهم سيراميكا للحصول على خدمات المهاجم النيجيري جون أيبوكا عقب تألقه في مباريات فريقه في بطولة الدورى المصرى الممتاز حيث تمكن من أحراز 5 أهداف خلال المشاركة في 13 مباراة .

ويضع مجلس إدارة الزمالك الرتوش الأخيرة فى صفقة انتقال إيبوكا مهاجم سيراميكا من أجل إنهاء أزمة المهاجم الصريح، والتى يعانى منها الفريق بعد مطالبة فيريرا بضرورة التعاقد مع مهاجم هداف لحل أزمة العقم الهجومى الذى يعانى منه أبناء ميت عقبة فى الوقت الحالى.

في سياق مختلف، ينتظر أحمد سامى، عقد جلسة مع مسئولى ناديه خلال اليومين المقبلين، لحسم تعاقدات الميركاتو الشتوى، والتشاور فى أبرز الملفات المهمة التى تخص الفريق، وعلى رأسها أهم المراكز التى تحتاج للتدعيم، فضلاً عن حسم الراحلين عن الفريق وتحديد أولويات الفترة المقبلة.

ويرفض أحمد سامى فكرة جلب صفقات فى الميركاتو الشتوى الحالي على سبيل الإعارة، ويرى المدير الفني أن هذه الطريقة، وإن كانت تحقظ النتائج وتدعم الفريق، ولكن بشكل مؤقت، خصوصاً أن هؤلاء اللاعبين سوف يعودون إلى أنديتهم بعد انتهاء إعارتهم.

ويرى أحمد سامى أن التعاقد مع لاعبين بصفة نهائية الحل السحرى والأمثل للفريق ومن مصلحة النادى في تحقيق أهدافه ورؤيته المستقبلية في المنافسة والتواجد بين الأربعة الكبار في جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز، الأمر الذى تفهمته الإدارة وقدمت وعوداً للمدير الفني بتنفيذ طلباته.