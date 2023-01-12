خليجي 25: العراق وعُمان إلى نصف النهائي والسعودية واليمن خارج البطولة



خسر منتخبنا الوطني أمام نظيرة العراقي بنتيجة 5-0 في الجولة الثالثة لكأس الخليج لكرة القدم "خليجي 25″، ليخرج من البطولة بلا فوز.



وتأهل منتخب العراق برفقة منتخب عمان، إلى ما قبل النهائي الخميس 12 يناير/كانون الثاني 2023، فيما ودّع كل من منتخبي السعودية واليمن من الدور الأول.



وتصدَّر العراق المجموعة الأولى برصيد سبع نقاط، بفارق الأهداف عن عُمان ليتأهلا معاً إلى ما قبل النهائي، فيما ودَّع اليمن البطولة بعدما تذيل الترتيب دون أي نقاط.





وفي المباراة الأخرى للمجموعة التي أقيمت في التوقيت نفسه، فازت عُمان 2-1 على السعودية، لتواصل رحلتها في "خليجي 25".



ورفعت عُمان رصيدها إلى سبع نقاط، بينما توقف رصيد السعودية عند ثلاث نقاط لتحتل المركز الثالث في المجموعة وتغادر رفقة اليمن.



تقدَّم منتخب عُمان في الدقيقة الـ34 عن طريق مُنذر العلوي الذي حوَّل عرضية جميل اليحمدي في مرمى نواف العقيدي.



وتعادلت السعودية سريعاً في الدقيقة الـ41 بعد خطأ مشترك من الدفاع العماني والحارس إبراهيم المخيني لتصل الكرة إلى سميحان النابت، الذي أرسل عرضية أرضية إلى تركي العمار ليحوّلها في الشباك.



وتصدَّر العراق المجموعة الأولى برصيد سبع نقاط، بفارق الأهداف عن عُمان ليتأهلا معاً إلى ما قبل النهائي، فيما ودَّع اليمن البطولة بعدما تذيل الترتيب دون أي نقاط.