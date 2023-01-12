شكرا لقرائتكم خبر الوحدة في ضيافة الخليج .. والباطن يصطدم بالاتحاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يستضيف فريق الخليج (7 نقاط) مساء اليوم على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام فريق الوحدة (12 نقطة ) في مواجهة تتشابه فيها ظروف الفريقين عقب انتصارهما في الجولة الماضية، وذلك لحساب الجولة الثالثة عشرة من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.

ويدخل أصحاب الأرض لقاء اليوم عقب انتصارهم الثاني على التعاون بغية مواصلة الانطلاقة نحو الهروب من مراكز الخطر، إذ سيعمد البرتغالي بيدرو إيمانويل على ابن جلدته فابيو مارتينيز صاحب هدف الفوز في مباراة التعاون وأحد أهم الإضافات في الفترة الشتوية بجوار موراتو، ومن أمامهم المهاجم سوكول تسيكاليشي .

في حين سيدخل فريق الوحدة مباراة اليوم بروح معنوية مرتفعة عقب قلب الطاولة على الشباب بقيادة مدربه التشيلي جوزيه سييرا بذات الأسلوب والأسماء التي لعب بها بالمباراة السابقة، مرتكزا على محرك الفريق البرازيلي انسيلمو في خط الوسط وفيصل فجر وعلاء حجي، ومن أمامهم سلطان السوادي وهزاع الغامدي في خط المقدمة.

الباطن والاتحاد

يصطدم فريق الباطن متذيل ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد نقطتين على ملعبه بحفر الباطن، بفريق الاتحاد رابع الترتيب برصيد 25 نقطة، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة عشرة، في مواجهة تميل فيها الكفة فنيا للضيف الاتحاد وسط رغبة جامحة لأصحاب الأرض في الخروج من أزمة خطر تذيل الترتيب.

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