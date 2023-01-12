شكرا لقرائتكم خبر قانوني يحذر النصر من التحايل لتسجيل رونالدو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وجه القانوني أحمد الشيخي تحذيرا إلى إدارة نادي النصر بشأن رغبتها في مخالصة العاجي جيسلان كونان، من أجل احتساب مباراة الطائي ضمن عقوبة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو

وأشارت بعض التقارير إلى أن نادي النصر يريد إنهاء عقد كونان من أجل تسجيل رونالدو بدلا منه، ثم إبرام عقد جديد من الظهير الأيسر العاجي.

ونشر الشيخي تحذيره إلى نادي النصر عبر حسابه على موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي، مؤكدا على أنه في حالة اتخاذ النصر هذه الخطوة، قد يرتكب مخالفة تحايل على القانون.

وجاء نص التغريدة «إجراءات التسجيل ليست قضايا، لا يصح معاملتها كأسرار، إنهاء عقد كونان ومخالصته ثم توقيع عقد جديد (لتحتسب مباراة الطائي ضمن عقوبة رونالدو)، قد يعتبر مخالفة تحايل».

وتابع «وقد يتسبب باحتجاج ضد مشاركتهما، ولكن مهنيا لا يمكن تأكيد ذلك الآن؛ لغياب المعلومة المؤكدة، بالتوفيق للنصر والكل».