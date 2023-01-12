مواجهة شرقاوية في الدوري الرديف اليوم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تستكمل مساء اليوم الجمعة منافسات دوري الرديف السعودي لكرة القدم في نسخته الأولى من خلال مواجهة واحدة فقط، حيث يستضيف الفتح نظيره الاتفاق على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء. ويحتل الفتح المرتبة الثانية برصيد 9 نقاط من أربع مواجهات خاضها الفريق حتى الآن أمام الطائي وأبها والشباب والفيحاء، فيما يحتل الاتفاق المرتبة الثالثة برصيد 8 نقاط حصدها من خمس مواجهات خاضها الفريق أمام الطائي والفيحاء والشباب والوحدة وأبها. ويتصدر الدوري حتى الآن فريق أبها برصيد 11 نقطة، فيما تشارك في النسخة الأولى من الدوري الرديف التي اعتمدها الاتحاد السعودي لكرة القدم هذا الموسم سبعة أندية وهي الشباب، الاتفاق، أبها، الفتح، الفيحاء، الطائي والوحدة. ويتصدر الدوري حتى الآن فريق أبها برصيد 11 نقطة، فيما تشارك في النسخة الأولى من الدوري الرديف التي اعتمدها الاتحاد السعودي لكرة القدم هذا الموسم سبعة أندية وهي الشباب، الاتفاق، أبها، الفتح، الفيحاء، الطائي والوحدة.

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