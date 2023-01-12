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أنشيلوتي يعترف بتراجع مستوى ريال مدريد

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- بواسطة أيمن الوشواش - ‏اعترف الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، بأن فريقه كان بعيدا عن مستواه أمام بلنسية، لكن ذلك لم يمنعه من بلوغ نهائي كأس السوبر الإسباني في السعودية.

وانتهت المباراة بالتعادل بهدف لمثله، حيث تقدم كريم بنزيمة بهدف للنادي الملكي من ضربة جزاء، ثم تعادل صامويل لينو لبلنسية، ليتم اللجوء إلى ركلات الجزاء الترجيحية التي حسمها الريال لصالحه بنتيجة 4/ 3.

وقال أنشيلوتي: «لم تكن مشكلة جسدية، لأن في الوقت الإضافي أدينا بشكل أفضل منهم، لسنا في قمة مستوانا، لكنه أمر طبيعي».

وأضاف، «يوجد لاعبون بدؤوا عددا قليلا من المباريات بعد المونديال، دفعنا بلاعبين بلغوا ذروة المشاركة، مثل فيرلاند ميندي وداني كارفاخال».

وأشار، «أردنا بلوغ النهائي وهذا ما حققناه، هي لحظة مختلفة عن العام الماضي، لكني أعتقد أننا سنقاتل بقوة للفوز بكأس السوبر».

ونجح بنزيمة ولوكا مودريتش وتوني كروس في تسجيل أول 3 ركلات جزاء ترجيحية للريال، قبل أن يحرز ماركو اسينسيو ركلة الجزاء الرابعة، وعلق أنشيلوتي على ذلك بالقول: «أعطيت الفرصة للاعبين الثلاثة الأكثر خبرة، الأفضل، الركلة الأخيرة كانت لفينيسيوس جونيور، ومن الأفضل أنه لم يسدد».

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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