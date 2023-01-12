شكرا لقرائتكم خبر «ريمونتادا» التعاون تخطف نقاط الطائي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نجح فريق التعاون الأول لكرة القدم في تحقيق فوز مثير على شقيقه الطائي، في المباراة التي جمعت الفريقين عصر أمس على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية في حائل.

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة الـ13 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين بفوز التعاون بثلاثة أهداف لهدف. وسجل أهداف المباراة للطائي اللاعب المحترف مبينزا في الدقيقة 4، قبل أن يتعادل حسن كادش للتعاون في الدقيقة 29. وفي شوط المباراة الثاني سجل اللاعب ميدران هدف التعاون الثاني في الدقيقة 59، قبل أن يضيف اللاعب كاكو الهدف الثالث في الدقيقة 97. وارتفع رصيد التعاون للنقطة رقم 26، في حين توقف رصيد الطائي عند النقطة رقم 18.

إلى ذلك سقط فريق الاتفاق الأول لكرة القدم في فخ الخسارة أمام نظيره الفتح 2/0، في اللقاء الذي جمع الفريقين، عصر أمس الخميس، على أرض ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية في الأحساء، في افتتاح الجولة 13 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

الشوط الأول انتهى بتقدم الفتح بهدف أحرزه ماجد كنبه في الدقيقة الرابعة، بعد استثماره لعرضية وصلته داخل الصندوق الاتفاقي. كما خسر الاتفاق خدمات لاعبه سنوسي هوساوي، الذي خرج بالبطاقة الحمراء عند الدقيقة 40. وفي الشوط الثاني، وتحديدا عند الدقيقة 59، ضاعف الفتح جراح ضيفه الاتفاق بهدف ثان من ركلة جزاء عن طريق مروان سعدان. و قفز الفتح للمركز السادس 18 نقطة، وبقي الاتفاق على رصيده السابق 16 نقطة في المركز التاسع.