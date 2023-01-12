الهلال يترقب قرعة كأس العالم للأندية اليوم

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وسيشارك في البطولة التي ستقام خلال الفترة من 1 إلى 11 فبراير 2023 بالمغرب، للمرة الثالثة في تاريخ البطولة، 7 أندية هي: نادي الوداد المغربي الفائز بلقب دوري أبطال أفريقيا 2021-2022، وهو الظهور الثاني له بعد دورة الإمارات سنة 2017، ونادي الهلال السعودي الفائز بلقب دوري أبطال آسيا لسنة 2021، والذي سيصبح أول ممثل من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يشارك في ثلاث نسخ من بطولة كأس العالم للأندية FIFA، ونادي الأهلي المصري وصيف بطل دوري أبطال أفريقيا 2021-2022، وصاحب الرقم القياسي في عدد المباريات الملعوبة ببطولة كأس العالم للأندية FIFA بإجمالي 18 مباراة في 7 مشاركات، وتمكن من التأهل هذه المرة بفضل تعيين المغرب بلدا مضيفا للبطولة، بوصفه وصيفا لبطل دوري أبطال أفريقيا، ونادي سياتل ساوندرز الأمريكي الفائز بدوري أبطال أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي 2022، وهو أول فريق من الولايات المتحدة الأمريكية يشارك في كأس العالم للأندية FIFA، ونادي فلامنغو البرازيلي الفائز بكأس ليبرتادوريس 2022، بعد حصوله على المركز الثاني أمام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم، أمس، الشعار الرسمي لكأس العالم للأندية FIFA المغرب 2022، قبيل القرعة الرسمية للبطولة التي ستقام اليوم في الرباط.وسيشارك في البطولة التي ستقام خلال الفترة من 1 إلى 11 فبراير 2023 بالمغرب، للمرة الثالثة في تاريخ البطولة، 7 أندية هي: نادي الوداد المغربي الفائز بلقب دوري أبطال أفريقيا 2021-2022، وهو الظهور الثاني له بعد دورة الإمارات سنة 2017، ونادي الهلال السعودي الفائز بلقب دوري أبطال آسيا لسنة 2021، والذي سيصبح أول ممثل من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يشارك في ثلاث نسخ من بطولة كأس العالم للأندية FIFA، ونادي الأهلي المصري وصيف بطل دوري أبطال أفريقيا 2021-2022، وصاحب الرقم القياسي في عدد المباريات الملعوبة ببطولة كأس العالم للأندية FIFA بإجمالي 18 مباراة في 7 مشاركات، وتمكن من التأهل هذه المرة بفضل تعيين المغرب بلدا مضيفا للبطولة، بوصفه وصيفا لبطل دوري أبطال أفريقيا، ونادي سياتل ساوندرز الأمريكي الفائز بدوري أبطال أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي 2022، وهو أول فريق من الولايات المتحدة الأمريكية يشارك في كأس العالم للأندية FIFA، ونادي فلامنغو البرازيلي الفائز بكأس ليبرتادوريس 2022، بعد حصوله على المركز الثاني أمام ليفربول في كأس العالم للأندية FIFA قطر 2019، ونادي أوكلاند سيتي النيوزيلاندي الفائز بلقب دوري أبطال أوقيانوسيا 2022 للمرة العاشرة في تاريخه، وهو النادي الأكثر مشاركة في نهائيات كأس العالم للأندية FIFA، ونادي ريال مدريد الإسباني الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا 2021-2022، وهو النادي الأكثر فوزا ببطولة كأس العالم للأندية FIFA بـ4 ألقاب أولها في المغرب سنة 2014.

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