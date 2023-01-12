الأخضر يخسر أمام عمان ويودع خليجي 25

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حجز المنتخب العماني مقعده في نصف نهائي خليجي 25، بعد فوزه على الأخضر السعودي بهدفين لهدف، مساء أمس، على ملعب الميناء الأولمبي، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الأولى ببطولة كأس الخليج العربي.

وحضرت ثنائية المنتخب العماني بشباك السعودية بواسطة المنذر العلوي وحارب السعدي في الدقيقتين 34 و34، في حين سجل هدف السعودية الوحيد تركي العمار في الدقيقة 41.

ليتأهل المنتخب العماني بـ7 نقاط من فوزين وتعادل واحد في الوصافة، برفقة المستضيف العراقي المتصدر بالرصيد النقطي نفسه (7 نقاط) لنصف النهائي، فيما ودع المنتخب السعودي خليجي 25 بـ3 نقاط في المركز الثالث، ومعه اليمن دون أي نقاط في المركز الأخير بالمجموعة.

الشوط الأول

البداية كانت هجومية للمنتخب السعودي على مرمى عمان، بحثا عن تسجيل هدف مبكر بالدقائق الأولى، ولكن الدفاع وحارس عمان كانوا في الموعد.

قام سعد الشهري مدرب المنتخب السعودي بإجراء تبديلا اضطراريا بخروج قاسم لاجامي للإصابة، وعوضه باللاعب حسين الصبياني إلى داخل الملعب، في الدقيقة العاشرة، قبل أن يدخل المنتخب العماني في أجواء المباراة ويسيطر على الكرة، ولكن دون فاعلية هجومية على مرمى السعودية.

وحملت الدقيقة الـ34، هدفا أول للمنتخب العماني بعد جملة منظمة جميلة، عن طريق المنذر العلوي، وأكده الحكم بعد العودة لتقنية الفار.

ولكن المنتخب السعودي نجح في تعديل النتيجة بواسطة تركي العمار في الدقيقة الـ41، بعد قتالية من محمد مران ولحاقه بالكرة قبل خروجها ضربة مرمى وتسديدها، لتضرب بالحارس وتصل لسميحان النابت فيمررها مباشرة بإتقان ويتابعها العمار بيمناه في الشباك الخالية.

الشوط الثاني

كان المنتخب العماني المبادر بهجمة خطرة على مرمى السعودية، ولكن اللاعب عصام الصبحي بعدما انفرد بالحارس أطلق تسديدة برعونة علت العارضة.

ورد عليه المنتخب السعودي بهجمة خطرة بتسديدة قوية من تركي العمار، لكن الحارس العماني إبراهيم المخيني استبسل فيها، وأبعدها ضربة ركنية.

وحملت الدقيقة الـ84، هدف التقدم الثاني للمنتخب العماني، عن طريق قائده حارب السعدي بتسديدة يمينية صاروخية من خارج منطقة الجزاء، سكنت الزاوية اليمنى للحارس نواف العقيدي.

وفي الوقت بدل الضائع، سدد مصعب الجوير كرة رائعة من ضربة حرة مباشرة، ولكن الحارس المخيني لمسها ثم ضربت بالقائم الأيمن وخرجت ضربة ركنية، ليطلق الحكم صافرته بعد ذلك معلنا نهاية المباراة، بفوز عمان على السعودية 2_1.