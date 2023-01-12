قطار النصر يرعب الشباب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يحتضن ملعب الأمير فيصل بن فهد في الملز بمدينة الرياض في الجولة الثالثة عشرة من دوري روشن السعودي السبت عند الساعة الثامنة والنصف مواجهة الشباب وصيف دوري روشن السعودي مع ضيفه فريق النصر متصدر الدوري. ويطمح فريق الشباب للإطاحة بالمتصدر وتحقيق النقاط الثلاث والتي تجعله متساويا مع فريق النصر في سلم الدوري بـ29 نقطة لكل فريق بينما يأمل فريق النصر تحقيق الفوز والابتعاد بصدارة الدوري وتوسيع الفارق إلى ست نقاط.

ويدخل الشباب المواجهة بعد تعادله في الجولة الثانية عشرة أمام فريق الاتحاد بهدف لكل منهما في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز، ويسعى الإسباني فيسنتي مورينو مدرب الشباب للظفر بالفوز أمام خصم قوي ومرشح للبطولة هذا الموسم وكذلك تحسين الصورة التي ظهر بها فريقه في الجولتين الماضيتين وعدم تحقيقه للفوز ومصالحة جماهير الليوث التي تبحث عن لقب غائب عن خزائن النادي منذ عام 2012م وكان الفريق الشباب قد أنهى استعداداته لمواجهة المتصدر بعمل تدريبات لياقية وتطبيق جمل تكتيكية وإجراء مناورة على منتصف الملعب.

في الجانب الآخر يسعى فريق النصر متصدر الدوري إلى تحقيق فوزه العاشر هذا الموسم كأكثر فريق تحقيقا للفوز والابتعاد بصدارة الدوري بفارق ست نقاط.

ويعيش الجمهور النصراوي فترة ذهبية بعد تصدر فريقه للدوري وكذلك التعاقد مع النجم العالمي البرتغالي كريستيانو رونالدو والتي تأمل منه الكثير لمساعدة الفريق على تحقيق بطولة دوري روشن هذا الموسم وكسر الاحتكار الهلالي للسنوات الثلاث الماضية. الفرنسي رودي جارسيا أنهى استعداد فريقه لمواجهة الشباب بعمل تدريبات لياقية وأداء جمل فنية ينوي تطبيقها في اللقاء، في حين يفتقد فريق النصر لأهم أسلحته في لقاء الشباب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الموقوف لمباراتين بقرار انضباطي من الاتحاد الإنجليزي.