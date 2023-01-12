ديربي الجنوب..سطوة ضمك تخيف أبها

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ويدخل الفريقان هذه المواجهة بظروف متشابهة بعد أن فقدا طعم الانتصارات في الجولات الأخيرة الماضية وأيضا التقارب النقطي بينهما يشعل المنافسة قبل انطلاق المباراة بعد تفوق ضمك بفارق نقطتين عن أبها.ويبحث صاحب الأرض والجمهور أبها عن العودة لسكة الانتصارات بعد أن فقدها في الجولتين الماضيتين عندما خسر من الاتحاد والاتفاق تواليا ليكون الديربي هو بداية العودة لطريق الانتصارات في الدوري إضافة إلى إيقاف سلسة انتصارات ضمك أمامه في الديربي بعد فوز الأخير في المواجهات الـ 4 الأخيرة التي جمعت الفريقين في دوري المحترفين.
من جهته يأمل ضمك إلى تأكيد تفوقه أمام خصمه أبها خلال لقاءات ديربي الجنوب وتسجيل الفوز الخامس على التوالي له وإن حدث وفاز سيكون الأول بعد أربع جولات ماضية فقد فيها الفريق طعم الانتصار ويطمح أن تكون العودة عبر بوابة الديربي. يذكر أن أبها استطاع جمع 7 نقاط خلال 6 مواجهات خاضها على أرضه هذا الموسم بينما حصد ضمك 9 نقاط خارج أرضه في 6 مواجهات.
والتقى الفريقان في 6 مواجهات ضمن منافسات دوري المحترفين فاز أبها مرة واحدة أمام ضمك المتفوق في لقاءات الديربي بأربعة انتصارات وحضر التعادل في مواجهة وحيدة.
قبل المواجهة:
- خسر أبها في الجولتين الأخيرتين بعد سلسلة انتصارات.
- لم يحقق ضمك الفوز في آخر 4 جولات.
- أبها على أرضه جمع 7 نقاط من انتصارين وتعادل مقابل 3 خسائر.
- جمع ضمك خارج أرضه 9 نقاط من انتصارين و 3 تعادلات مقابل خسارة وحيدة.
- يتفوق ضمك أمام أبها في الديربي، حيث فاز في 4 لقاءات مقابل فوز لأبها وتعادل وحيد.
- حقق ضمك الفوز في الديربي في خر أربع مواجهات في دوري المحترفين.
- آخر خمس مواجهات في الديربي لم يستطع أبها تحقيق الفوز.
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