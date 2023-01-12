شكرا لقرائتكم خبر ديربي الجنوب..سطوة ضمك تخيف أبها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تتجه أنظار الجماهير الرياضية اليوم نحو جنوب المملكة عندما يقام الديربي بين زعيم الجنوب وفارسها ضمن لقاءات الجولة الـ13 من دوري روشن للمحترفين، على ملعب مدينة الأمير سلطان الرياضية بالمحالة.

ويدخل الفريقان هذه المواجهة بظروف متشابهة بعد أن فقدا طعم الانتصارات في الجولات الأخيرة الماضية وأيضا التقارب النقطي بينهما يشعل المنافسة قبل انطلاق المباراة بعد تفوق ضمك بفارق نقطتين عن أبها.

ويبحث صاحب الأرض والجمهور أبها عن العودة لسكة الانتصارات بعد أن فقدها في الجولتين الماضيتين عندما خسر من الاتحاد والاتفاق تواليا ليكون الديربي هو بداية العودة لطريق الانتصارات في الدوري إضافة إلى إيقاف سلسة انتصارات ضمك أمامه في الديربي بعد فوز الأخير في المواجهات الـ 4 الأخيرة التي جمعت الفريقين في دوري المحترفين.

من جهته يأمل ضمك إلى تأكيد تفوقه أمام خصمه أبها خلال لقاءات ديربي الجنوب وتسجيل الفوز الخامس على التوالي له وإن حدث وفاز سيكون الأول بعد أربع جولات ماضية فقد فيها الفريق طعم الانتصار ويطمح أن تكون العودة عبر بوابة الديربي. يذكر أن أبها استطاع جمع 7 نقاط خلال 6 مواجهات خاضها على أرضه هذا الموسم بينما حصد ضمك 9 نقاط خارج أرضه في 6 مواجهات.

والتقى الفريقان في 6 مواجهات ضمن منافسات دوري المحترفين فاز أبها مرة واحدة أمام ضمك المتفوق في لقاءات الديربي بأربعة انتصارات وحضر التعادل في مواجهة وحيدة.

قبل المواجهة:

