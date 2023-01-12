نشوة الرائد تهدد آمال الفيحاء

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ويأتي الرائد صاحب الأرض في المرتبة العاشرة برصيد 16 نقطة بعدما خطف قبل أيام قليلة في الملعب نفسه نقطة ثمينة أمام الهلال بتعادله الإيجابي بهدف لمثله، فيما يأتي الفيحاء في المرتبة الثالثة عشرة برصيد 12 نقطة بعدما خرج متعادلا على أرضه في الجولة الماضية أمام الباطن بهدفين لمثلهما.وسبق أن التقى الفريقان في (8) مواجهات من منافسات الدوري، تفوق خلالها الرائد في أربعة لقاءات، بينما حقق الفيحاء انتصارين، فيما حضر التعادل الإيجابي والسلبي في مواجهتين.
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