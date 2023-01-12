شكرا لقرائتكم خبر نشوة الرائد تهدد آمال الفيحاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يستقبل الرائد غدا السبت ضيفه الفيحاء على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية في بريدة، ضمن لقاءات الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي للمحترفين لكرة القدم، وسط رغبة مشتركة من الطرفين لاستعادة نغمة الانتصارات والظفر بالنقاط الثلاث عطفا على الجوانب الفنية المتقاربة نسبيا لدى طرفي المواجهة.

ويأتي الرائد صاحب الأرض في المرتبة العاشرة برصيد 16 نقطة بعدما خطف قبل أيام قليلة في الملعب نفسه نقطة ثمينة أمام الهلال بتعادله الإيجابي بهدف لمثله، فيما يأتي الفيحاء في المرتبة الثالثة عشرة برصيد 12 نقطة بعدما خرج متعادلا على أرضه في الجولة الماضية أمام الباطن بهدفين لمثلهما.

وسبق أن التقى الفريقان في (8) مواجهات من منافسات الدوري، تفوق خلالها الرائد في أربعة لقاءات، بينما حقق الفيحاء انتصارين، فيما حضر التعادل الإيجابي والسلبي في مواجهتين.