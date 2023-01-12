شكرا لقرائتكم خبر عن سمير عثمان: كل رؤساء لجان الحكام يعملون لمصالحهم الشخصية.. وكلاتنبرج "مظلوم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى سمير محمود عثمان الحكم الدولي السابق أن الحُكم على تجربة كلاتنبرج مع الدوري المصري تحتاج عام كامل على الأقل لإثبات نجاحها، مؤكدا أن كل رؤساء لجان الحكام في مصر الحاليين والسابقين يعملون لمصالحهم الشخصية والحكم المصري هو الضحية.

قال خلال تصريحات إذاعية لبرنامج "الفيلسوف" على راديو أون سبورت، إن حكام مصر ماتوا بدليل إدارة 34 حكم أجنبي لمباريات الدوري المصري خلال الآونة الأخيرة ، كما أن المسئولين عن كرة القدم في مصر طلبوا من كلاتنبرج تولى مهمة تطوير التحكيم وفوجىء بأنه رئيس لجنة الحكام والفارق كبير بين المهمتين .

أردف عثمان : "كلاتنبرج مظلوم وإحنا مش عارفين عاوزين منه إيه ، والدوري هادئ طالما مباريات الأهلي والزمالك تمر بدون أزمات ، وأرى أن حازم إمام ومحمد بركات الأجدر بإدارة ملف التحكيم بشكل سليم وإعادة المنظومة التحكيمية لنصابها الصحيح".

أكد أن مسئولين إدارة الكرة لا يعلمون عدد الحكام المصريين، كما أن نتائج إمتحانات ترقي الحكام لم تعلن حتى الآن رغم إجراء إمتحانات ترقي جديدة.

ووضع الانجليزي مارك كلاتنبرج خطة للاعتماد على بعض الوجوه الشابة من الحكام واسناد مباريات الدوري الممتاز لهم في الجولات المقبلة، بحيث يتم دمجهم في منظومة الحكام تدريجيا.

وأكد رئيس لجنة الحكام بالاتحاد، في جلسته الأخيرة باتحاد الكرة أن عملية النهوض بمنظومة التحكيم المصري، يبدأ من تقديم وجوه جديدة، واكسابهم الخبرات وتقديمهم للجمهور بدلا من الاعتماد على أسماء بعينها منذ سنوات طويلة.

وأبلغ مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم كلاتنبرج بشكاوى الأندية بخصوص مستوى التحكيم في مباريات الأسابيع الأخيرة، والسعي لتلافي تلك الأخطاء خلال المرحلة المقبلة، خاصة وأن التعاقد مع الحكم الإنجليزي الدولي السابق تم من أجل الاستعانة بخبراته للنهوض بالتحكيم المصري ورفع مستواه.

وأكد كلاتنبرج خلال الجلسة أن لجنة الحكام تصحح أخطاء التحكيم أولًا بأول، وأضاف أن الأخطاء التي حدثت لم تكن مؤثرة، كمان أن الفيديو الأسبوعي الذي يقدمه يستعرض بوضوح جميع الحالات التحكيمية البارزة، وأبلغ المجلس أنه سيجتمع بالحكام خلال الساعات المقبلة، من أجل مناقشات الحالات الخاصة بالأسبوع الماضي.

واكد كلاتنبرج أن أخطاء التحكيم تحدث في جميع دول العالم، في حين وعد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم كلاتنبرج بتقديم كامل الدعم، وتوفير جميع احتياجات التحكيم، كما أوضح المجلس أن لجنة الحكام قد تشهد إضافة بعض العناصر خلال الساعات المقبلة من الخارج.